Premier League Pepi tiene un acuerdo verbal con el Fulham de Raúl Jiménez El atacante y seleccionado estadounidense proviene del PSV Eindhoven de la Eredivisie.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

Video ¿Compañero o sustituto de Raúl Jiménez? Pepi tiene acuerdo verbal con el Fulham

Ricardo Pepi, delantero y seleccionado estadounidense, tiene un acuerdo verbal con el Fulham de la Premier League. Club en el que juega el también atacante mexicano Raúl Jiménez.

Así lo dio a conocer el insider y experto en mercado de fichajes Fabrizio Romano a través de redes sociales.

PUBLICIDAD

"El Fulham llega a un acuerdo verbal para fichar a Ricardo Pepi del PSV Eindhoven, ¡allá vamos!", escribió en X.

La contratación sería en un paquete de 36 millones de euros (unos 42 millones y medio de dólares) acordado ya entre ambos clubes y también ya se acordaron las condiciones personales.

Pepi, según Romano, podría someterse al reconocimiento médico en el conjunto de la Premier League en los próximos días.

Raúl Jiménez, ¿continúa en Fulham?

Recordemos que el contraro de Raúl Jimenez en el Fulham se termina en junio del 2026, sin embargo se sabe que el ex americanista está en pláticas con el club para renovar un año más y cumplir su cuarto año con los Cottagers en el que suma 30 goles y seis asistencias.

Una de las claves para el inicio del diálogo para la extensión de contrato es el interés que el Everton y el West Ham han mostrado por Jiménez.