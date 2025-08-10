    Liverpool

    Crystal Palace vence a Liverpool tras homenaje previo a Diogo Jota

    El Palace, que hace unos meses obtuvo la FA Cup, ganó este domingo la Community Shield, el segundo trofeo grande de su historia.

    Jaime Bernal.
    Video Con homenaje previo Diogo Jota, Crystal Palace gana la Community Shield

    El Crystal Palace sorprendió al Liverpool y conquistó este domingo la Community Shield en Wembley, imponiéndose en la tanda de penaltis (3-2) tras el 2-2 en los 90 minutos, pese a haber gastado solo dos millones en fichajes, frente a los más de 300 millones invertidos por su rival, que alineó a sus cuatro refuerzos estelares.

    El encuentro estuvo marcado por el emotivo homenaje a Diogo Jota, futbolista portugués del Liverpool fallecido en un accidente en España el pasado 3 de julio.

    Ian Rush, leyenda ‘Red’, y Steve Parish, presidente del Palace, colocaron una ofrenda floral, mientras los aficionados desplegaron una pancarta en memoria del jugador. Antes del inicio del partido, además se guardó un minuto de silencio.

    Hugo Ekitiké, en su debut, adelantó al Liverpool tras asistencia de Florian Wirtz. Jean-Philippe Mateta igualó de penalti para el Palace antes de que Jeremie Frimpong, con un centro que se convirtió en golazo, devolviera la ventaja a los de Slot.

    En la segunda parte, el Liverpool tuvo opciones de sentenciar, pero dejó crecer a un Palace que, inspirado por su triunfo ante el City meses atrás, creyó en la remontada. A 13 minutos del final, Adam Wharton filtró un pase a Ismaila Sarr, que batió a Alisson para el 2-2.

    En los penales, Dean Henderson se erigió como héroe al detener lanzamientos decisivos, mientras Mohamed Salah, Alexis Mac Allister y Elliott fallaron, dando al Palace su segundo título grande en pocos meses.


