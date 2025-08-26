Video ¡De cárcel! El ‘planchazo’ de Araujo y su expulsión de la Copa de Inglaterra

El seleccionado mexicano Julián Araujo tuvo una noche complicada en la segunda ronda de la Copa de Inglaterra.

No solo el Bournemouth perdió en casa ante Brentford por marcador de 0-2, sino que también el exjugador del Barcelona y Las Palmas terminó expulsado en tiempo de compensación.

Corría el minuto 91 de cinco agregados cuando Julián Araujo intentó despojar del balón a Igor Thiago y, pese a que el balón ya estaba en posesión de los suyos y el rival vencido sobre el césped, el nacido en California dejó un pisotón a la altura del tobillo que provocó la reacción inmediata del árbitro central.

Cabe resaltar que el colegiado no mostró la tarjera rojo directa pese a la desmedida entrada, sino que expulsó a Araujo por doble amarilla. El mexicano ya había sido amonestado al minuto 70.

Araujo desperdició la oportunidad de ganarse la confianza del entrenador Andoni Iraola, ya que el mexicano no había sumado minutos en el juego pasado de Premier League y suele ser interminente sobre el terreno de juego.

ARAUJO, EN LA MIRA DEL SEVILLA DE ALMEYDA

El entrenador argentino Matías Almeyda parece tener en la mira a Julián Araujo tras su llegada al banquillo del Sevilla y el proyecto que busca armar en LaLiga.

Al parecer, el interés del club español obedece a la salida de sus laterales Juanlu Sánchez o José Ángel Carmona, por lo que su fichaje podría ser primordial en los planes de Almeyda , principalmente por la potencia del mexicano.