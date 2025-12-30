    Mexicanos en el Exterior

    Julián Araujo se perfila a dejar al Bournemouth para jugar en otra liga rumbo al Mundial 2026

    El lateral mexicano es pretendido por un histórico del futbol de Europa, una oportunidad para sumar minutos en la cancha.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Julián Araujo, defensa de la Selección Mexicana, es del interés de un club histórico del futbol de Europa por lo que pudiera dejar al Bournemouth de la Premier League de Inglaterra en este mercado de fichajes invernal en busca de los minutos que no tiene en la actualidad.

    En la actual temporada, la 2025-2026, Julián Araujo no suma ningún minuto de juego en la Premier League, apenas un juego ante Brentford por la Copa de Inglaterra en agosto pasado donde fue titular y expulsado en los últimos instantes del partido.

    Esa falta de continuidad en la cancha pudieran ser perjudiciales para Julián Araujo en su pelea por ser considerado por Javier Aguirre en la Selección Mexicana para el Mundial 2026 a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá en el verano próximo.

    JULIÁN ARAUJO PUEDE MIGRAR A UNA NUEVA LIGA EN EUROPA

    De acuerdo con información de The Sun de Escocia, Celtic Glasgow está interesado en el lateral mexicano de 24 años de edad con la posibilidad de tener esos minutos de juego perdidos en el campo y con uno de los clubes más importantes en el viejo continente.

    Celtic Glasgow marcha actualmente en la segunda posición de la liga escocesa sólo tres puntos por debajo del líder Hearts, pero con un juego menos. Además, participa en la UEFA Europa League, aunque apenas roza las posiciones de playoffs.

    De concretarse el traspaso, será el cuarto equipo de Julián Araujo en Europa, tras su paso por el FC Barcelona proveniente del LAG Galaxy de la MLS y después fue cedido a Las Palmas de España. Bournemouth se convirtió en su tercer club, pero una lesión lo alejó de las canchas a las cuales le ha costado volver tras su recuperación.

