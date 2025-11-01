    Mexicanos en el Exterior

    Raúl Jiménez recibe aplausos y ovaciones de rivales en pleno partido

    El delantero mexicano vive un momento épico en la Premier League tras otorgar una asistencia.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video ¡Épico momento! Ahora, hasta rival reconoce a Raúl Jiménez

    Raúl Jiménez, delantero del Fulham, vivió un momento épico en la Premier League, en donde volvió a pesar en el marcador con su equipo, si bien no anotó.

    El delantero mexicano fue titular en el partido ante el Wolverhampton, suexequipo en el máximo circuito del futbol británico, y el marcador se abrió a los 9' por conducto de Ryan Sessegnon.

    Antes del control de Sessengnon, Raúl dio una magnífica asistencia con visión de campo prácticamente en la media cancha para que los 'Cottagers' se adelantaran en el marcador.

    El partido acabaría 3-0 a favor de los locales, también con goles de Harry Wilson y un autogol de Yerson Mosquera, pero el delantero mexicano viviría un momento espectacular.

    Raúl Jiménez salió del terreno de juego a los 72' y la afición local empezó a aclamarlo, pero no solo los fans del Fulham, sino también los aficionados de los Wolves que estaban en Craven Cottage.

    Los fans de los Wolves no se olvidan del mexicano, a quien le guardan un gran cariño y ambos conjuntos se unieron para cantar el '¡Sí señor!' a un conmovido Raúl Jiménez.

