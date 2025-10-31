    Raúl Jiménez

    La Premier League rinde homenaje a Raúl Jiménez por histórica cifra

    El delantero del Fulham y el TRi fue homenajeado tras alcanzar una marca inédita para el futbol mexicano.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video ¡Único! Raúl Jiménez recibe genial homenaje del Fulham y la Premier League

    Raúl Jiménez alcanzó una marca histórica al disputar su partido número 200 en la Premier League, convirtiéndose en el primer futbolista mexicano en lograrlo.

    El pasado 30 de agosto de 2025, el delantero del Fulham ingresó al minuto 59 en la derrota 0-2 ante el Chelsea, sellando un registro que consolida su nombre entre los referentes latinoamericanos del futbol inglés.

    Debido a esto, la Premier League y el Fulham rindieron homenaje al atacante con una placa conmemorativa y un reconocimiento público en redes sociales, destacando su aporte y constancia en el máximo circuito británico.

    El exdelantero del América, Benfica, Atlético de Madrid y Wolverhampton acumula casi 15 mil minutos en la liga inglesa, superando las 158 apariciones de Javier 'Chicharito' Hernández, y suma 60 goles y 21 asistencias desde su debut en 2018 con el Wolverhampton Wanderers.

    Más allá de las cifras, su trayectoria representa un ejemplo de resiliencia. El delantero superó una grave fractura de cráneo sufrida en 2020 y regresó a la élite con determinación, manteniéndose vigente en uno de los torneos más competitivos del mundo.

    A meses del Mundial 2026, el hito de Jiménez, referente del Tri de Javier Aguirre, reafirma su legado como uno de los máximos exponentes mexicanos en Europa y símbolo de perseverancia dentro y fuera del campo.

