    Futbol

    'Pescadito' Ruiz ironiza sobre su récord goleador que empató Cristiano Ronaldo

    El guatemalteco se dijo orgulloso de que su marca de goles en Eliminatorias fuera perseguida por CR7 y Messi.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ‘Pescadito’ Ruiz 'agradece' a Cristiano por darle valor a su récord goleador

    El guatemalteco Carlos ‘Pescadito’ Ruiz se pronunció luego de que su récord de goles en Eliminatorias mundialistas fuera empatado por Cristiano Ronaldo.

    El legendario delantero de la selección de Guatemala ironizó sobre la marca que aún ostenta gracias a sus 39 goles en 47 partidos en Eliminatorias de Concacaf.

    PUBLICIDAD

    “Hoy descubrí que el récord de máximo goleador de Eliminatorias mundialistas terminó teniendo su verdadero mérito… ¡9 años después!”, publicó el Pescadito a través de su cuenta de X.

    El delantero chapín, quien jugó en la Liga MX con Puebla y Veracruz, destacó que su marca fuera perseguida por Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, quienes para muchos son los mejores futbolistas de la historia.

    “Creo que lo más grande es estar entre esos dos cracks, porque ahí es cuando ese récord cobra valor. Como centroamericano, parece restarle importante”, agregó.

    Cristiano Ronaldo busca destronar el récord del ‘Pescadito’ Ruiz

    Messi ya no podrá romper el récord del ‘Pescadito’ Ruiz al haber disputado el último partido de Eliminatoria de su carrera; el argentino anotó 36 goles en 73 encuentros.

    Sin embargo, Cristiano aún puede destronar su marca, ya que le quedan cuatro juegos eliminatorios para el Mundial 2026. A favor de Carlos Ruiz, el portugués necesitó dos partidos más (49) para igualar sus 39 goles.

    “Qué lindo estar en una pelea entre madridistas y culés, entre argentinos y portugueses, entre Messianicos y Cristianos, y solo ver pasar las bombas por arriba de la cabeza”, escribió el Pescadito en otro post de X.

    Video Resumen | De la mano de Cristiano, Portugal logra la remontada ante Hungría

    Más sobre Futbol

    2 min
    Partidos del 10 de septiembre: Ligas de Costa Rica y Honduras

    Partidos del 10 de septiembre: Ligas de Costa Rica y Honduras

    2 min
    ¡Es en serio! Flamengo quiere ser una nación, le pidió a la ONU que la reconozca

    ¡Es en serio! Flamengo quiere ser una nación, le pidió a la ONU que la reconozca

    1 min
    Partidos hoy martes 9 de septiembre: México enfrenta a Corea del Sur

    Partidos hoy martes 9 de septiembre: México enfrenta a Corea del Sur

    1 min
    ¡Se arma la campal en partido de futbol amateur en Guadalajara!

    ¡Se arma la campal en partido de futbol amateur en Guadalajara!

    1 min
    Cristiano Ronaldo responde a polémica tras empujar a aficionado

    Cristiano Ronaldo responde a polémica tras empujar a aficionado

    Relacionados:
    FutbolCristiano RonaldoPortugalGuatemala

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Sin ti no puedo
    Instintos
    Papá Soltero
    Gratis
    Todas. Debanhi, una historia de redes
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD