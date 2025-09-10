Video ‘Pescadito’ Ruiz 'agradece' a Cristiano por darle valor a su récord goleador

El guatemalteco Carlos ‘Pescadito’ Ruiz se pronunció luego de que su récord de goles en Eliminatorias mundialistas fuera empatado por Cristiano Ronaldo.

El legendario delantero de la selección de Guatemala ironizó sobre la marca que aún ostenta gracias a sus 39 goles en 47 partidos en Eliminatorias de Concacaf.

PUBLICIDAD

“Hoy descubrí que el récord de máximo goleador de Eliminatorias mundialistas terminó teniendo su verdadero mérito… ¡9 años después!”, publicó el Pescadito a través de su cuenta de X.

El delantero chapín, quien jugó en la Liga MX con Puebla y Veracruz, destacó que su marca fuera perseguida por Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, quienes para muchos son los mejores futbolistas de la historia.

“Creo que lo más grande es estar entre esos dos cracks, porque ahí es cuando ese récord cobra valor. Como centroamericano, parece restarle importante”, agregó.

😳 Hoy descubrí que el récord de máximo goleador de eliminatorias mundialistas terminó teniendo su verdadero mérito… ¡9 años después! 🤣

Creo q lo más grande es estar entre esos 2 CRACKS, xq ahí es cuando ese récord cobra valor. Como centroamericano, parece restarle importancia. — Carlos Ruiz (@elpescaditoruiz) September 9, 2025

Cristiano Ronaldo busca destronar el récord del ‘Pescadito’ Ruiz

Messi ya no podrá romper el récord del ‘Pescadito’ Ruiz al haber disputado el último partido de Eliminatoria de su carrera; el argentino anotó 36 goles en 73 encuentros.

Sin embargo, Cristiano aún puede destronar su marca, ya que le quedan cuatro juegos eliminatorios para el Mundial 2026. A favor de Carlos Ruiz, el portugués necesitó dos partidos más (49) para igualar sus 39 goles.

“Qué lindo estar en una pelea entre madridistas y culés, entre argentinos y portugueses, entre Messianicos y Cristianos, y solo ver pasar las bombas por arriba de la cabeza”, escribió el Pescadito en otro post de X.