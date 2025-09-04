El partido de Argentina vs. Venezuela rumbo al Mundial 2026 fue un sinfín de emociones para Lionel Messi, que en repetidas ocasiones se le captó llorando por lo especial que era el juego.

Es que no fue un encuentro más de Eliminatorias de Conmebol rumbo al Mundial 2026, fue EL PARTIDO al ser probablemente el último de Messi de forma oficial en Argentina, su país.

Desde el calentamiento, se le vio al jugador actual del Inter Miami abrumado, un tanto desconsolado y emotivo por todas las muestras de cariño que recibía de los aficionados de la Albiceleste.

Parte de lo que giró alrededor de Messi vino también del lado de su familia. Sus hijos Mateo, Thiago y Ciro le acompañaron en su última salida al Mas Monumental de Buenos Aires para el protocolo de los himnos nacionales.

Justo a 20 años y un día de su debut en Eliminatorias mundialistas de Conmebol, Messi no jugará más un duelo rumbo a una Copa del Mundo al estar Argentina clasificado al Mundial 2030 por ser coanfritrión de la competencia.

El último partido de Messi oficial aún se desconoce si será en el Mundial 2026 o en una próxima Copa América en 2028, aunque eso ya luce poco probable.