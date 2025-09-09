Video Resumen | De la mano de Cristiano, Portugal logra la remontada ante Hungría

Con gol histórico de Cristiano Ronaldo, Portugal remontó y derrotó 2-3 a Hungría en su segundo partido de las Eliminatorias de la UEFA para el Mundial 2026.

Hungría abrió el marcador al minuto 21 en la Puskás Aréna con gol de Barnabás Varga, mientras que Bernardo Silva lo empató al 36’ para el conjunto de las Quinas.

Cristiano Ronaldo aprovechó una mano de Hungría para anotar de penal al minuto 58, poner el 1-2 y llegar a 943 goles en su carrera, 141 con la selección lusa.

CR7 empató el récord de goles en Eliminatorias que ostenta el legendario delantero de Guatemala, Carlos ‘Pescadito’ Ruiz, con 39 goles.

Máximos goleadores en Eliminatorias de la historia

El Bicho podría romper la marca este año, pues le restan cuatro partidos de Eliminatoria: ante Armenia y Hungría, y dos duelos ante Irlanda.





Carlos ‘Pescadito’ Ruiz: 39 goles en 47 partidos con Guatemala

39 goles en 47 partidos con Guatemala Cristiano Ronaldo: 39 goles en 49 partidos con Portugal

39 goles en 49 partidos con Portugal Lionel Messi: 36 goles en 72 partidos con Argentina

Hungría casi le arruina la fiesta a CR7 cuando lo empató 2-2 con doblete de Varga tras un error de Rúben Dias que no logró cortar un centro por la banda derecha.