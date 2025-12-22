Futbol Patson Daka sufre estrepitosa tras festejar su gol en la Copa Africana El delantero de Zambia intentó hacer una pirueta, pero las cosas no salieron como esperaba.

Patson Daka fue uno de los protagonistas de la jornada en la Copa Africana de Naciones, pero no solo por su anotación de último minuto sino por su celebración que casi termina en desgracia tras intentar una pirueta.

Cuando se jugaban los últimos minutos del partido frente a Mali, el delantero de Zambia empató el partido con un cabezazo y ante la euforia del gol decidió festejar de forma acrobática, sin embargo, al realizar un saltó sufrió un resbalón que provocó que cayera de cabeza y su cuello se doblara de forma peligrosa.

Daka quedó tendido en el césped mientras sus compañeros corrieron a abrazarlo a pesar de que el futbolista quedó inmóvil en el terreno de juego.

Instantes después el jugador del Leicester se incorporó y terminó el juego, p ero se dio a conocer que fue sometido a estudios para descartar alguna lesión de gravedad que lo deje fuera del torneo africano.