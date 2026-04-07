    Futbol

    Aaron Ramsey se retira del futbol con solo 35 años

    El exjugador de Pumas de la UNAM se hizo de una leyenda 'maldita' a lo largo de su prolífica carrera.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Aaron Ramsey destapa cómo fue su salida de Pumas

    La leyenda de Aaron Ramsey como 'jugador maldito' no se sabe bien, como suele ocurrir en estos casos, quien la inició, pero sus goles empezaron a ser asociados con la muerte de celebradidades tras un tanto suyo al Manchester United y la muerte de Osama Bin Laden al día siguiente en mayo de 2011.

    Una injusticia, a decir verdad, para el capitán de Gales que llevó a su selección a participar en un el Mundial de Catar 2022 y las Euros de Francia 2016 y la itinerante del 2021. Hoy ese hombre que ha vivido 15 años entre esa extraña fantasía y el futbol de alto nivel, anunció su retiro.

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    Jugador de clubes como Cardiff City, Arsenal, Nottingham Forest, Juventus, Rangers y Niza siempre tendrá en su currículo que su último equipo fue Pumas de la Liga MX.

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    Y que en octubre del 2025 dejó al club mexicano tras la desaparición de su perro en Ciudad de México y ante la poca colaboración por encontrarlo.

    El anuncio de su retiro se dio vía redes sociales.

    "No es una decisión fácil de tomar, pero tras muchas consideraciones he decidido r etirarme del futbol", se lee en su cuenta de X.

    Agradeció, entonces a Gales, a todos los clubes en los que jugó, a los entrenadores y su familia: "Sin ustedes a mi lado en todo momento, nada de esto habría sido posible".

    A lo largo de su carrera ganó títulos en su país, Inglaterra, Italia y Escocia.

    Y muchos de sus 80 goles fueron asociados con las muertes de personajes famosos como David Bowie, Whitney Houston, Muamar el Gadafi y Steve Jobs.

    Pero, finalmente, que sería de un futbolista histórico, sin leyendas, cuales sean, que acompañen su camino por el futbol.

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