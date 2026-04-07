Aaron Ramsey se retira del futbol con solo 35 años
El exjugador de Pumas de la UNAM se hizo de una leyenda 'maldita' a lo largo de su prolífica carrera.
La leyenda de Aaron Ramsey como 'jugador maldito' no se sabe bien, como suele ocurrir en estos casos, quien la inició, pero sus goles empezaron a ser asociados con la muerte de celebradidades tras un tanto suyo al Manchester United y la muerte de Osama Bin Laden al día siguiente en mayo de 2011.
Una injusticia, a decir verdad, para el capitán de Gales que llevó a su selección a participar en un el Mundial de Catar 2022 y las Euros de Francia 2016 y la itinerante del 2021. Hoy ese hombre que ha vivido 15 años entre esa extraña fantasía y el futbol de alto nivel, anunció su retiro.
Jugador de clubes como Cardiff City, Arsenal, Nottingham Forest, Juventus, Rangers y Niza siempre tendrá en su currículo que su último equipo fue Pumas de la Liga MX.
Y que en octubre del 2025 dejó al club mexicano tras la desaparición de su perro en Ciudad de México y ante la poca colaboración por encontrarlo.
El anuncio de su retiro se dio vía redes sociales.
"No es una decisión fácil de tomar, pero tras muchas consideraciones he decidido r etirarme del futbol", se lee en su cuenta de X.
Agradeció, entonces a Gales, a todos los clubes en los que jugó, a los entrenadores y su familia: "Sin ustedes a mi lado en todo momento, nada de esto habría sido posible".
A lo largo de su carrera ganó títulos en su país, Inglaterra, Italia y Escocia.
Y muchos de sus 80 goles fueron asociados con las muertes de personajes famosos como David Bowie, Whitney Houston, Muamar el Gadafi y Steve Jobs.
Pero, finalmente, que sería de un futbolista histórico, sin leyendas, cuales sean, que acompañen su camino por el futbol.