    Futbol

    México recibe la tercera edición de la ‘Acapulco Beach Soccer Cup 2026’

    Las selecciones de Portugal, Paraguay, Brasil, Japón, Estados Unidos y México jugarán la Arena GNP Acapulco.

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    Acapulco Beach Soccer Cup 2026
    Acapulco Beach Soccer Cup 2026
    Imagen Beach Soccer Worldwide

    La Federación Mexicana de Futbol, a través de la Dirección General de Desarrollo Deportivo y Beach Soccer Worldwide (BSWW) anunciaron hoy en conferencia de prensa la realización de la tercera edición de la Acapulco Beach Soccer Cup.

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    El torneo se disputará del 9 al 11 de abril de 2026 en la Arena GNP Acapulco, con la participación de cuatro selecciones varoniles y cuatro femeniles provenientes de tres continentes.

    El evento arranca el miércoles 9 de abril con una programación diaria que inicia a las 17:00 horas. Los partidos estelares comenzarán a las 20:00 hrs. con la rama femenil y a las 21:30 hrs. con la varonil. La competencia se transmitirá en más de 80 países de todo el mundo.

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    Selecciones que participan en la Acapulco Beach Soccer Cup 2026:

    Rama varonil:
    - México
    - Estados Unidos
    - Portugal
    - Paraguay
    Rama femenil:
    - México
    - Estados Unidos
    - Brasil
    - Japón.

    “Para la Federación Mexicana de Futbol es un gran honor haber sido elegidos por Beach Soccer Worldwide. México tiene una tradición de organizar muy
    buenos eventos internacionales y este es el escenario ideal para demostrar que Acapulco está de pie. Trabajamos en equipo para seguir organizando competencias de futbol playa y futsal dos veces al año con el objetivo de promover el desarrollo de estas modalidades reconocidas por FIFA”, declaró Mauricio Bailón, Director General de Desarrollo Deportivo de la FMF.

    La Directora Técnica de la Selección Nacional Femenil de México de Futbol de Playa habló del presente de la disciplina en nuestro país:

    "Hoy el futbol playa en México tomó un rumbo diferente. Detectamos jugadoras en tres torneos nacionales —en Tamaulipas, Yucatán y CDMX— y lo que vemos es un grupo de niñas que quieren aprender y que se enamoran de la modalidad. Esa es la satisfacción más grande.".

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    Además el certamen Acapulco Beach Soccer Cup no se limita a la competencia deportiva. BSWW y la FMF, en conjunto con Mundo Imperial, llevarán a cabo actividades de limpieza de playas y clínicas deportivas para niñas y niños de la comunidad.

    El torneo utilizará el balón oficial de la campaña ‘On the Sun’, diseñado para visibilizar y fortalecer el futbol playa femenino bajo tres valores: visibilidad,
    igualdad y empoderamiento.

    La Dirección Gral. de Desarrollo Deportivo presentó su hoja de ruta para consolidar la modalidad de futbol en el país con la realización de al menos dos
    torneos regionales anuales; además ya se mantienen conversaciones con Puerto Vallarta, Huatulco y Tijuana como futuras sedes de competencias; por supuesto la consolidación de una Liga Nacional de Futbol Playa, varonil y femenil; la capacitación continua de árbitros y entrenadores en coordinación con FIFA; y un proceso de detección de talento mediante selectivos nacionales con proyección al Premundial CONCACAF.

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