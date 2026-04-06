Futbol Mercado Libre golea con descuentos El e-commerce latinoamericano convierte cada gol en cupón.

Por: TUDN Síguenos en Google

Mercado Libre golea con descuentos. Imagen Mercado Libre

En México, el fútbol es uno de los momentos de mayor atención colectiva. Cada jugada importa, pero hay un elemento que concentra todas las miradas: el marcador.

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En una apuesta por innovar en la forma de conectar con las audiencias y con el objetivo de integrarse al deporte más visto del país, Mercado Libre implementó una estrategia que transforma la emoción del fútbol en beneficios directos para sus usuarios.

La iniciativa se centró en el momento más esperado de cada partido: el marcador. Cada vez que se registraba un gol durante la transmisión, los usuarios podían ingresar el resultado exacto —tal como aparecía en pantalla— para desbloquearlo como un cupón, convirtiendo cada anotación en un descuento dentro de la plataforma.

De esta manera, la compañía logró capitalizar uno de los espacios más visibles del juego sin recurrir a formatos publicitarios tradicionales, transformando cada cambio en el marcador en una oportunidad de compra.

La dinámica fue amplificada a través de una campaña con influencers, quienes explicaron el proceso de canje e incentivaron la participación de la audiencia en tiempo real. Con cada gol, los creadores compartían contenido invitando a los usuarios a activar el cupón correspondiente y aprovechar los beneficios durante el partido.

“Como marca líder en preferencia y consideración dentro de nuestra categoría, nuestro desafío constante es mantener una conexión emocional genuina con la audiencia. En un espectáculo tan emocionante como el fútbol mexicano, el reto no era interrumpir la experiencia, sino integrarnos a ella con algo tangible: convertir cada gol en un beneficio real para los usuarios”, comentó Florencia Bameule, Directora de Marketing de Mercado Libre.

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Una nueva forma de generar tráfico hacia la plataforma

Mercado Libre continúa innovando en el mercado latinoamericano con iniciativas que buscan conectar de manera más relevante con los consumidores. A través de esta idea, desarrollada en conjunto con la agencia GUT, la compañía no solo encontró una nueva forma de integrarse a las transmisiones de fútbol, sino también de generar engagement y llevar tráfico directo a la plataforma.