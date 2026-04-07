Futbol Fallece Mircea Lucescu, mítico exjugador y entrenador de Rumania El exjugador y entrenador intentó llegar al Mundial 2026, pero cayó en el Repechaje UEFA.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video De la cancha al luto: muere días después de dirigir en el Repechaje del Mundial 2026

El mundo del futbol se vistió de luto, pues este 7 de abril falleció Mircea Lucescu, una leyenda en el futbol de Rumania y que trascendió más allá de su país, sobre todo en su etapa como director técnico.

Fue el Hospital Universitario de Urgencias de Bucarest, donde estaba internado desde hace unos días debido a que sufrió un infarto, quien confirmó su fallecimiento a través de un comunicado.

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“Hoy, martes 7 de abril de 2026, alrededor de las 20:30 horas, se declaró el fallecimiento del Sr. Mircea Lucescu. El señor Mircea Lucescu fue uno de los entrenadores y jugadores de futbol rumanos más exitosos, el primero en clasificar a la selección rumana para un Campeonato Europeo, en 1984”, escribieron.

¿QUIÉN FUE MIRCEA LUCESCU?

Mircea Lucescu empezó su carrera como futbolista profesional en el Dínamo de Bucarest en 1964 jugando como delantero. Pronto comenzó a demostrar su talento que lo llevó a ganar siete ligas y tres copas en su natal Rumania.

Lucescu no ganó títulos a nivel selección, pero logró algo importante, pues contribuyó a clasificar al combinado de su país a su primera Eurocopa en 1984.

A su retiro siguió ligado al futbol, ahora como entrenador. Dirigió en Ucrania, Rumania, Turquía y Rusia. Como técnico ganó títulos con cinco equipos de cuatro países diferentes, además de ligas domésticas también ganó una Supercopa de la UEFA y una Copa de la UEFA.