Napoli Antonio Conte se candidatea así mismo para ser técnico de la azzurra El entrenador del Napoli asegura que conoce el ambiente, pero que habría que esperar al final de la campaña del Calcio para su respuesta.

Video Antonio Conte se candidatea así mismo para ser director técnico de Italia

Sin falsas modestias, Antonio Conte, actual técnico del Napoli y que consiguió el histórico cuarto scudetto del club del sur de Italia en el 2025, se ha candidateado así mismo para dirigir a Italia.

Y es que la azzurri ligó su tercera eliminación de la Copa del Mundo y varios de los nombres naturales para ponerse al frente del representativo tras la renuncia de Gennaro Gattuso tras el juego con Bosnia y Herzegovina, se han hecho a un lado, pero no Conte.

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"Es justo que mi nombre figure en esa lista. Si yo fuera el presidente de la Federación, me tendría en cuenta, junto con otros: por muchas razones, incluiría a Conte", explicó a la prensa el único técnico que ha sido campeón de la Serie A con tres equipos diferentes. Además del Napoli, con la Juve e Inter.

Y recordó su pase de dos años por el tetracampeón del mundo, luego de Brasil 2014 y hasta la Euro 2016.

"Ya he estado en el banquillo de Italia. Conozco el ambiente; fui seleccionador durante dos años. Sin embargo , ya saben cuál es mi situación contractual, y al final de la temporada me reuniré de nuevo con el presidente y veremos”, añadió recordando que tiene contrato con su actual equipo hasta el 2027.

Pero, finalmente, no descarta nada. Cosa que tampoco hace el presidente del Napoli, Aureliano De Laurentiis: “¿Lo dejaría ir si me lo pidiera? Creo que diría que sí, pero es inteligente y, sin un interlocutor serio, le resultaría difícil aceptar de liderar una estructura desorganizada” ha dicho recientemente también a la prensa.

Antonio Conte, con todos sus blasones, es el director técnico mejor pagado de Italia con un sueldo de alrededor de ocho millones euros (9 millones 256 mil dólares).