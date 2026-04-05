    Futbol

    América campeón de la Next Star Cup en la categoría Sub 14

    El equipo de Coapa se alzó con el trofeo de la competencia celebrada en España.

    Por:
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    Video La explicación por la cual América pudo hacer seis cambios ante Santos

    América, en la categoría Sub 14, se coronó en la Next Star Cup celebrada en La Nucia en Alicante, España.

    Esto ocurrió luego de vencer en la final a Parla Escuela de Madrid en penales tras un empate sin anotaciones en el tiempo regular del partido.

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    La tanda fue de tres disparos y por los mexicanos anotaron Berumen y Axel Salas para hacerse el título.

    La Next Star Cup, en su primera edición, se celebró del 2 al 5 de abril pasado en Ciutat Esportiva Camilo Cano.

    Y contó con más de mil jugadores de 74 equipos que compitieron en las modalidades de futbol 11 y futbol 7.

    FC Barcelona, Real Sociedad, Athletic Club contaron con equipos representantes en la competencia, también hubo participantes internacionales como el Como 1907 de Italia y el América de México.

    Video Jardine se va frustrado, por el resultado ante Santos Laguna
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