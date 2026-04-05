Futbol América campeón de la Next Star Cup en la categoría Sub 14 El equipo de Coapa se alzó con el trofeo de la competencia celebrada en España.

Por: TUDN Síguenos en Google

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América, en la categoría Sub 14, se coronó en la Next Star Cup celebrada en La Nucia en Alicante, España.

Esto ocurrió luego de vencer en la final a Parla Escuela de Madrid en penales tras un empate sin anotaciones en el tiempo regular del partido.

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La tanda fue de tres disparos y por los mexicanos anotaron Berumen y Axel Salas para hacerse el título.

La Next Star Cup, en su primera edición, se celebró del 2 al 5 de abril pasado en Ciutat Esportiva Camilo Cano.

Y contó con más de mil jugadores de 74 equipos que compitieron en las modalidades de futbol 11 y futbol 7.

FC Barcelona, Real Sociedad, Athletic Club contaron con equipos representantes en la competencia, también hubo participantes internacionales como el Como 1907 de Italia y el América de México.