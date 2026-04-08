CONCACAF Selección de Montserrat busca nuevo técnico a través de las redes sociales La convocatoria está abierta, pero está próxima a vencer, hay requisitos indispensables.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video ¡Insólito! Selección de Montserrat busca técnico en redes sociales

Dentro del mundo del futbol hay muchas formas de contratar a un director técnico y más cuando se trata de una selección nacional, pero el combinado del país de Montserrat cambió las reglas.

La pequeña nación ubicada al sureste de Puerto Rico de apenas 4,500 habitantes lanzó una convocatoria a través de redes sociales en donde busca entrenador.

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" Estamos contratando: Consultor Técnico y entrenador del equipo nacional masculino senior. La Asociación de Fútbol de Montserrat (MFA) está buscando un profesional calificado para liderar nuestros Programas Técnicos. Este papel combina el desarrollo estratégico de alto nivel con el liderazgo práctico de nuestro equipo nacional masculino", se lee en parte de la publicación.

Dentro de los requisitos que detallan en la publicación de su página en Facebook, solicitan que los candidatos tengan “ Licencia B UEFA/CONMEBOL/Concacaf (preferible licencia profesional) y tener 3-5 años de experiencia relevante”.

Además, se explican el rol que tendrá que desempeñar el nuevo técnico, entre ellas destacan “definir y supervisar las vías técnicas desde las bases hasta el nivel superior y establecer una filosofía de futbol nacional, explorar talentos y formar entrenadores locales”.