Futbol ¡Ronaldinho asegura que ya no ve partidos completos de futbol! El exfutbolista brasileño afirma que prefiere ver resúmenes y reconoció que ver juegos de 90 minutos le generan tensión.

Previo al Clásico de Leyendas entre Barcelona y Real Madrid en Los Angeles, Ronaldinho confesó que ya no disfruta mirar futbol como antes. El exfutbolista reconoció que le cuesta trabajo sentarse a ver un partido completo del deporte.

“No me gusta ver futbol. Solo me gusta ver los mejores momentos, 90 minutos es demasiado. A menos que sea una final o un clásico, pero no me gusta ver partidos completos, me pongo nervioso, uno comienza a pensar cosas y me empiezo a enojar”, reconoció Ronaldinho.