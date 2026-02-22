    Futbol

    ¡Ronaldinho asegura que ya no ve partidos completos de futbol!

    El exfutbolista brasileño afirma que prefiere ver resúmenes y reconoció que ver juegos de 90 minutos le generan tensión.

    Baudelio García Espinosa
    Previo al Clásico de Leyendas entre Barcelona y Real Madrid en Los Angeles, Ronaldinho confesó que ya no disfruta mirar futbol como antes. El exfutbolista reconoció que le cuesta trabajo sentarse a ver un partido completo del deporte.

    “No me gusta ver futbol. Solo me gusta ver los mejores momentos, 90 minutos es demasiado. A menos que sea una final o un clásico, pero no me gusta ver partidos completos, me pongo nervioso, uno comienza a pensar cosas y me empiezo a enojar”, reconoció Ronaldinho.

    Sus palabras dejaron al descubierto una sensación habitual en muchos exjugadores, la intensidad con la que vivieron cada encuentro, parece transformarse en ansiedad cuando observan desde afuera.

