Futbol Sheffield Wednesday desciende en Inglaterra con 13 jornadas por disputarse Es el primera vez en la historia del futbol inglés profesional que un equipo desciende en febrero.

Video Club inglés consume descenso histórico ¡en febrero!

Apenas estamos en febrero y ya se conoce al primer equipo descendido del futbol europeo: el Sheffield Wednesday del Championship que es la Segunda División de Inglaterra.

El Shefield Wenesday perdió este domingo el Clásico ante Sheffield United (2-1) y consumó un descenso histórico; es la primera vez en la historia que un club desciende en febrero, con 13 jornadas por disputarse, en las categorías profesionales del futbol inglés.

El Sheffeld Wednesday jugará la próxima temporada en la League One (Tercera División) al marchar en el último lugar del Championship con -7 puntos.

El club registra una victoria, ocho empates y 24 derrotas esta temporada, y el motivo en el que aparece en la tabla con saldo negativo se debe a una reducción de puntos.

El Sheffield Wednesday fue sancionado con 12 puntos por declararse insolvente en octubre del 2025. Semanas después, el equipo recibió otra deducción de seis puntos por infracciones financieras relacionadas al pago de jugadores y personal.

Lo sorprendente es que, aunque no hubiera sufrido la reducción de puntos, las posibilidades de que el Sheffield Wednesday mantuviera la categoría eran mínimas.