    Futbol

    Sheffield Wednesday desciende en Inglaterra con 13 jornadas por disputarse

    Es el primera vez en la historia del futbol inglés profesional que un equipo desciende en febrero.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video Club inglés consume descenso histórico ¡en febrero!

    Apenas estamos en febrero y ya se conoce al primer equipo descendido del futbol europeo: el Sheffield Wednesday del Championship que es la Segunda División de Inglaterra.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Futbol

    ¡Estalla la violencia en partido de la Liga Premier en Veracruz!
    1 mins

    ¡Estalla la violencia en partido de la Liga Premier en Veracruz!

    Fútbol
    Cristiano Ronaldo recibe bisht en Arabia Saudita, similar al vistió Messi al ganar el Mundial en Qatar
    1 mins

    Cristiano Ronaldo recibe bisht en Arabia Saudita, similar al vistió Messi al ganar el Mundial en Qatar

    Fútbol
    Partidos hoy domingo 22 de febrero: concluye la Jornada 7 de Liga MX
    1 mins

    Partidos hoy domingo 22 de febrero: concluye la Jornada 7 de Liga MX

    Fútbol
    Partidos del 20 de febrero: Liga MX y mexicanos en el exterior
    2 mins

    Partidos del 20 de febrero: Liga MX y mexicanos en el exterior

    Fútbol
    Luciano Spalletti se desvive en elogios por el Chucky y quiere verlo en Europa
    2 mins

    Luciano Spalletti se desvive en elogios por el Chucky y quiere verlo en Europa

    Fútbol
    Partidos del 19 de febrero: Europa League y Copa de Campeones de la Concacaf
    2 mins

    Partidos del 19 de febrero: Europa League y Copa de Campeones de la Concacaf

    Fútbol
    ¡Selección de Brasil apoya a Vinicius Jr., tras actos racistas!
    1 mins

    ¡Selección de Brasil apoya a Vinicius Jr., tras actos racistas!

    Fútbol
    ¡Milan se ‘refuerza’ con el exquarterback Tom Brady!
    1 mins

    ¡Milan se ‘refuerza’ con el exquarterback Tom Brady!

    Fútbol
    Partidos del 18 de febrero: Posible debut de Obed Vargas en Champions y Concacaf Champions Cup
    2 mins

    Partidos del 18 de febrero: Posible debut de Obed Vargas en Champions y Concacaf Champions Cup

    Fútbol
    El Extra de México es Mundial
    1 mins

    El Extra de México es Mundial

    Fútbol

    El Shefield Wenesday perdió este domingo el Clásico ante Sheffield United (2-1) y consumó un descenso histórico; es la primera vez en la historia que un club desciende en febrero, con 13 jornadas por disputarse, en las categorías profesionales del futbol inglés.

    El Sheffeld Wednesday jugará la próxima temporada en la League One (Tercera División) al marchar en el último lugar del Championship con -7 puntos.

    El club registra una victoria, ocho empates y 24 derrotas esta temporada, y el motivo en el que aparece en la tabla con saldo negativo se debe a una reducción de puntos.

    El Sheffield Wednesday fue sancionado con 12 puntos por declararse insolvente en octubre del 2025. Semanas después, el equipo recibió otra deducción de seis puntos por infracciones financieras relacionadas al pago de jugadores y personal.

    Lo sorprendente es que, aunque no hubiera sufrido la reducción de puntos, las posibilidades de que el Sheffield Wednesday mantuviera la categoría eran mínimas.

    A 36 puntos de distancia, 18 sin la reducción de puntos, el Oxford United es el equipo que tiene más cercano en la tabla del Championship con 13 partidos por disputarse.

    Relacionados:
    FutbolSheffield Wednesday

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX