Futbol Presidente del Celaya nombra a los culpables de la tragedia en Veracruz Christian Ríos, presidente del Celaya FC, narra lo sucedido después del cotejo entre el Racing de Veracruz y los Toros en el que hubo un muerto.

Video Presidente del Celaya señala a responsables de lo ocurrido en Boca del Río



Después de la tragedia suscitada en la unidad deportiva Hugo Sánchez de Boca del Río, Veracruz, en la que aficionados locales del Racing se enfrentaron a los del Celaya, con resultado de un muerto, el presidente del cuadro cajetero, Christian Ríos, habló de lo sucedido.

PUBLICIDAD

"No garantizaron la seguridad para los que estábamos de visitantes, al salir del estadio no se procuraron los protocolos para que las barras salieran en distintos tiempos, como lo marca las prácticas recomendadas, se toparon las barras y tuvieron un enfrentamiento".

El directivo de los Toros argumentó que gran parte del problema pudo deberse al excesivo consumo de bebidas embriagantes por parte de las barras, tanto afuera como al interior del inmueble.

"Yo percibí al momento de llegar al estadio que la barra del contrincante estaba alrededor del estadio ya tomando, nosotros en Celaya no incentivamos a que la barra esté tomando afuera del estadio justamente para que no llegue alcoholizada, aparte el alcohol del estadio incentiva las situaciones de violencia".

Finalmente, Christian Ríos, presidente del Celaya FC, nombró a los culpables de los hechos sucedidos tras este encuentro de la Liga Premier del futbol mexicano, en el que perdió la vida un aficionado del cuadro del Bajío.