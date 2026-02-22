Presidente del Celaya nombra a los culpables de la tragedia en Veracruz
Christian Ríos, presidente del Celaya FC, narra lo sucedido después del cotejo entre el Racing de Veracruz y los Toros en el que hubo un muerto.
Después de la tragedia suscitada en la unidad deportiva Hugo Sánchez de Boca del Río, Veracruz, en la que aficionados locales del Racing se enfrentaron a los del Celaya, con resultado de un muerto, el presidente del cuadro cajetero, Christian Ríos, habló de lo sucedido.
"No garantizaron la seguridad para los que estábamos de visitantes, al salir del estadio no se procuraron los protocolos para que las barras salieran en distintos tiempos, como lo marca las prácticas recomendadas, se toparon las barras y tuvieron un enfrentamiento".
El directivo de los Toros argumentó que gran parte del problema pudo deberse al excesivo consumo de bebidas embriagantes por parte de las barras, tanto afuera como al interior del inmueble.
"Yo percibí al momento de llegar al estadio que la barra del contrincante estaba alrededor del estadio ya tomando, nosotros en Celaya no incentivamos a que la barra esté tomando afuera del estadio justamente para que no llegue alcoholizada, aparte el alcohol del estadio incentiva las situaciones de violencia".
Finalmente, Christian Ríos, presidente del Celaya FC, nombró a los culpables de los hechos sucedidos tras este encuentro de la Liga Premier del futbol mexicano, en el que perdió la vida un aficionado del cuadro del Bajío.
"La realidad es que el estadio y las autoridades municipales debieron garantizar los protocolos para que estas no se encontraran, la realidad es que los responsables son tanto las personas de operación del estadio y la misma seguridad del municipio, que tardó muchísimo en reaccionar, porque el conato fue afuera del estadio, estoy hablando de 15 minutos".