    Real Madrid

    Partidos de hoy 25 de febrero: México vs. Islandia y UEFA Champions League

    La actividad futbolística de media semana no se detiene y nos tiene reservados emocionantes duelos en todos los frentes.

    Por:
    Omar Carrillo
    add
    Síguenos en Google
    Video México vs. Islandia: Convocatoria de Seleccion Mexicana para partidos amistoso al Mundial 2026

    El balón se mantiene juguetón a lo largo y ancho del planeta futbol, y este miércoles 25 de febrero nos tiene reservados emocionantes duelos en todos frentes como en la Champions League y la Champions Cup. Además del duelo de preparación rumbo al Mundial 2026 entre México e Islandia.

    PUBLICIDAD

    Abrimos con la competencia de la UEFA y los juegos de vuelta de los Play-offs entre Atalanta vs. Borussia Dortmund, Real Madrid vs. Benfica, Juventus vs. Galatasary y PSG vs. Monaco.

    Viajamos hasta la Copa de la Confederación Asiática de Futbol donde el Al-Nassr de Cristiano se verá las caras con el FK Arkadag .

    Por la noche, tendremos la actividad con la Concacaf Champions Cup y los juegos Cincinnati vs. Universidad O&M, Whitecaps vs. Cartaginés y L A Galaxy vs. San Miguelito.

    Más sobre UEFA Champions League

    Partidos del 24 de febrero: UEFA Champions League y Concacaf Champions Cup
    2 mins

    Partidos del 24 de febrero: UEFA Champions League y Concacaf Champions Cup

    Fútbol
    Partidos del 18 de febrero: Posible debut de Obed Vargas en Champions y Concacaf Champions Cup
    2 mins

    Partidos del 18 de febrero: Posible debut de Obed Vargas en Champions y Concacaf Champions Cup

    Fútbol
    ¡Feliz cumpleaños, Bicho! El mundo del futbol celebra 41 años de Cristiano Ronaldo
    2:11

    ¡Feliz cumpleaños, Bicho! El mundo del futbol celebra 41 años de Cristiano Ronaldo

    Fútbol
    Partidos de hoy 30 de enero: Mexicanos en el extranjero y Liga MX
    3 mins

    Partidos de hoy 30 de enero: Mexicanos en el extranjero y Liga MX

    Fútbol
    Partidos del 10 de diciembre: Champions League y Copa Intercontinental
    3 mins

    Partidos del 10 de diciembre: Champions League y Copa Intercontinental

    Fútbol
    Xabi Alonso habla de la racha negativa que deja atrás el Real Madrid
    2:29

    Xabi Alonso habla de la racha negativa que deja atrás el Real Madrid

    Fútbol
    Mbappe habla del 'póker de goles' que logró este día en Champions League
    2:18

    Mbappe habla del 'póker de goles' que logró este día en Champions League

    Fútbol
    Partidos del martes 25 de noviembre: Regresa la Champions League
    2 mins

    Partidos del martes 25 de noviembre: Regresa la Champions League

    Fútbol
    Partidos del miércoles 5 de noviembre: Champions League y futbol femenil
    4 mins

    Partidos del miércoles 5 de noviembre: Champions League y futbol femenil

    Fútbol
    Partidos del miércoles 22 de octubre: UEFA Champions League y Liga MX
    4 mins

    Partidos del miércoles 22 de octubre: UEFA Champions League y Liga MX

    Fútbol

    Finalmente, se jugará el partido de preparación rumbo al Mundial 2026 entre México e Islandia.

    Partidos de hoy miércoles 25 de febrero de 2026

    UEFA Champions League
    - Atalanta vs. Borussia Dortmund - El partido arranca a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y a la 9:45 pm PT. El juego lo podrás ver en Estados Unidos por UniMás, TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

    - Real Madrid vs. Benfica - El partido arranca a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a la 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en Estados Unidos por UniMás, TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

    - Juventus vs. Galatasary - El partido arranca a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a la 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en Estados Unidos por ViX.

    PUBLICIDAD

    - PSG vs. Monaco - El partido arranca a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a la 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por DAZN.

    Copa AFC
    - Al-Nassr vs. FK Arkadag - El partido arranca a la 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

    Concacaf Champions Cup
    - Cincinnati vs. Universidad O&M - El partido arranca a las 6:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 pm ET, a las 6:00 pm CT y a la 4:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

    - Whitecaps vs. Cartaginés - El partido arranca a las 8:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:30 pm ET, a las 8:30 pm CT y a las 6:30 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

    - LA Galaxy vs. San Miguelito - El partido arranca a las 10:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:30 pm ET, a las 10:30 pm CT y a las 8:30 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

    Partido de preparación rumbo al Mundial 2026
    - México vs. Islandia - El partido arranca a las 8:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 pm ET, a las 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT. El juego lo podrás ver en México por Canal 5, TUDN y ViX. Mientras en los Estados Unidos por Univision, TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

    PUBLICIDAD

    Partidos del 24 de febrero
    Partidos del 23 de febrero
    Partidos del 22 de febrero
    Partidos del 21 de febrero
    Partidos del 20 de febrero

    Video Diego Campillo sobre su debut con el Tri: “Como si fuera una final”
    Relacionados:
    Real MadridBenficaIslandia

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    Premio Lo Nuestro 2026
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX