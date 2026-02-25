Real Madrid Partidos de hoy 25 de febrero: México vs. Islandia y UEFA Champions League La actividad futbolística de media semana no se detiene y nos tiene reservados emocionantes duelos en todos los frentes.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

Video México vs. Islandia: Convocatoria de Seleccion Mexicana para partidos amistoso al Mundial 2026

El balón se mantiene juguetón a lo largo y ancho del planeta futbol, y este miércoles 25 de febrero nos tiene reservados emocionantes duelos en todos frentes como en la Champions League y la Champions Cup. Además del duelo de preparación rumbo al Mundial 2026 entre México e Islandia.

PUBLICIDAD

Abrimos con la competencia de la UEFA y los juegos de vuelta de los Play-offs entre Atalanta vs. Borussia Dortmund, Real Madrid vs. Benfica, Juventus vs. Galatasary y PSG vs. Monaco.

Viajamos hasta la Copa de la Confederación Asiática de Futbol donde el Al-Nassr de Cristiano se verá las caras con el FK Arkadag .

Por la noche, tendremos la actividad con la Concacaf Champions Cup y los juegos Cincinnati vs. Universidad O&M, Whitecaps vs. Cartaginés y L A Galaxy vs. San Miguelito.

Finalmente, se jugará el partido de preparación rumbo al Mundial 2026 entre México e Islandia.

Partidos de hoy miércoles 25 de febrero de 2026

UEFA Champions League

- Atalanta vs. Borussia Dortmund - El partido arranca a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y a la 9:45 pm PT. El juego lo podrás ver en Estados Unidos por UniMás, TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

- Real Madrid vs. Benfica - El partido arranca a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a la 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en Estados Unidos por UniMás, TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

- Juventus vs. Galatasary - El partido arranca a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a la 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en Estados Unidos por ViX.

PUBLICIDAD

- PSG vs. Monaco - El partido arranca a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a la 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por DAZN.

Copa AFC

- Al-Nassr vs. FK Arkadag - El partido arranca a la 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

Concacaf Champions Cup

- Cincinnati vs. Universidad O&M - El partido arranca a las 6:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 pm ET, a las 6:00 pm CT y a la 4:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

- Whitecaps vs. Cartaginés - El partido arranca a las 8:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:30 pm ET, a las 8:30 pm CT y a las 6:30 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

- LA Galaxy vs. San Miguelito - El partido arranca a las 10:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:30 pm ET, a las 10:30 pm CT y a las 8:30 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

Partido de preparación rumbo al Mundial 2026

- México vs. Islandia - El partido arranca a las 8:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 pm ET, a las 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT. El juego lo podrás ver en México por Canal 5, TUDN y ViX. Mientras en los Estados Unidos por Univision, TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

PUBLICIDAD