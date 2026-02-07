Liborio Sánchez Fuerza, Liborio: El portero mexicano, herido tras intento asalto en Guatemala El guardameta del Aurora queda fuera de la convocatoria de su equipo para el compromiso ante Deportivo Achuapa.

Por: Baudelio García Espinosa

Liborio Sánchez también jugo en Jaguares. Imagen Mexsport.

Vaya susto que se llevó el guardameta mexicano Liborio Sánchez en Guatemala al ser asaltado y herido. El portero fue golpeado este día, por lo que se le bajó de la convocatoria de su equipo el Aurora que enfrentó al Deportivo Achuapa.

Los detalles del incidente se reservaron por motivos de seguridad, pero el golpe fue suficiente para que el cuerpo técnico del equipo determinara que no jugara el partido de la Liga de Guatemala.

El propio guardameta utilizó sus redes sociales para comunicar su estado de salud, el cual es estable y en buenas condiciones, describiendo las secuelas físicas como una ‘lesión menor’ comparada con el impacto emocional del susto vivido.

Su paso en el futbol mexicano

Liborio Sánchez debutó con Chivas y posteriormente jugó con el Querétaro antes de emigrar al futbol extranjero. Precisamente con los Gallos también fue asaltado en la ciudad en dos ocasiones. En el primer incidente muy parecido al que le ocurrió hoy cuando se encontraba en la calle.