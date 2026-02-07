    Futbol

    Julián Araujo y Celtic avanzan en Copa de Escocia

    El defensor mexicano jugó 105 minutos en el triunfo de 2-1 en tiempos extra.

    Por:
    Omar Carrillo
    Video Apenas llega Julián Araujo y ¡Celtic anuncia despido!

    Julián Araujo y Celtic FC avanzaron a los Cuartos de Final en la Copa de Escocia tras vencer 2-1 al Dundee en la quinta ronda del torneo en tiempos extra.

    El defensa mexicano inició como titular y jugó hasta el final del primer tiempo extra, a los 105, cuando abandonó el terreno de juego por cambio e ingresó Donovan en su lugar.

    Celtic debió venir de atrás luego de que Dundee abrió el marcador a los 49 minutos del partido con un tanto de Ethan Hamilton.

    El equipo dirigido por Martin O'Neil sufrió para conseguir la igualada pese a estar en Celtic Park y a sus esfuerzos, y llegadas al arco rival.

    Y no fue si no hasta el 90+7 que Junior Adamu consiguió el empate y alargar el encuentro a los dos tiempos añadidos.

    Finalmente, Sebastian Tounekti, que asistió en el primer gol, consiguió el tanto de la diferencia a los 92 minutos. Araujo salió hacia el final de primer tiempo extra y el marcador ya no se movió.

    Celtic avanzó a la ronda de Cuartos de Final de la competencia.

    Video Julián Araujo prefirió al Barcelona que al Celtic y esto es lo que pasó
    FutbolCelticJulián Araujo

