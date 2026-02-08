Futbol Partidos del 8 de febrero: Super Bowl LX y mexicanos en el exterior La actividad del fin de semana nos tiene reservados emocionantes encuentros en todos los frentes.

Es domingo 8 de febrero del 2026 y es día del Super Bowl LX. Todos los reflectores estáran puestos en el Levi´s Stadium pero antes de la final de la NFL, destacan los partidos de los mexicanos en el exterior.

Iniciamos el día en la Eredivisie de Países Bajos donde el AZ Alkmaar de MateoChávez recibirá al Ajax, pasamos luego a la liga griega con Orbelín Pineda y el AEK que enfrentan al Panserraikos y el PAOK de Jorge Sánchez al Aris.

En LaLiga, el Atlético de Madrid de Obed Vargas recibe al Betis de Álvaro Fidalgo y también en España el Valencia juega ante el Real Madrid.

Partidos de hoy domingo 8 de febrero del 2026

Eredivisie

- AZ vs. Ajax - El partido inicia a las 7:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:30 am ET, a las 7:30 am CT y a las 5:30 am PT.

Liga de Grecia

- Panserraikos vs. AEK - El partido inicia a las 8:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 am ET, a las 8:00 am CT y a las 6:00 am PT.

- Aris vs. PAOK - El partido inicia a las 11:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:00 pm ET, a las 11:00 am CT y a las 9:00 am PT.

LaLiga

- Atleti vs. Betis - El partido inicia a las 11:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:30 pm ET, a las 11:30 am CT y a las 9:30 am PT.

- Valencia vs. Real Madrid - El partido inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT.

- Super Bowl LX - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 6:00 pm ET, a las 5:00 pm CT y a las 3:00 pm PT.