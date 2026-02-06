    Futbol

    Hijo del legendario Jorge Campos firma su primer contrato como futbolista

    También es portero y se ha desarrollado en el sistema de competencia de la NCAA de Estados Unidos.

    Por:
    Omar Carrillo
    add
    Síguenos en Google
    Video Hijo de Jorge Campos firma su primer contrato como futbolista profesional


    Antonio Campos, hijo del legendario arquero mexicano Jorge Campos firmó este viernes seis de febrero con Inter Toronto Football de la Canadian Premier League. El anunció lo dio el propio club vía sus redes sociales.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Futbol

    Partidos de hoy 6 de febrero de 2025: JJOO Invierno y Liga MX
    3 mins

    Partidos de hoy 6 de febrero de 2025: JJOO Invierno y Liga MX

    Fútbol
    Vicente Sánchez es nombrado director técnico del Emelec de Ecuador
    1 mins

    Vicente Sánchez es nombrado director técnico del Emelec de Ecuador

    Fútbol
    Rafa Márquez y la FMF invitan al 2° Congreso de Futbol Formativo en Querétaro
    1 mins

    Rafa Márquez y la FMF invitan al 2° Congreso de Futbol Formativo en Querétaro

    Fútbol
    Edson Álvarez es titular en Copa de Turquía; sale y Fenerbahçe remonta
    1 mins

    Edson Álvarez es titular en Copa de Turquía; sale y Fenerbahçe remonta

    Fútbol
    Partidos de hoy 5 de febrero: Mexicanos en el extranjero y Copa del Rey
    2 mins

    Partidos de hoy 5 de febrero: Mexicanos en el extranjero y Copa del Rey

    Fútbol
    Venezuela jugará en México ante América, Cruz Azul y Brasil
    1 mins

    Venezuela jugará en México ante América, Cruz Azul y Brasil

    Fútbol
    Fenerbahce ficha a campeón del mundo para ser competencia de Edson Álvarez
    1 mins

    Fenerbahce ficha a campeón del mundo para ser competencia de Edson Álvarez

    Fútbol
    Partidos de hoy martes 3 de febrero: América debuta en la Concacaf Champions Cup 2026
    2 mins

    Partidos de hoy martes 3 de febrero: América debuta en la Concacaf Champions Cup 2026

    Fútbol
    El árbitro Pascal Kaiser sorprendió a su pareja al proponerle matrimonio en el estadio
    1 mins

    El árbitro Pascal Kaiser sorprendió a su pareja al proponerle matrimonio en el estadio

    Fútbol
    Partidos de hoy 2 de febrero: Cristiano Ronaldo con el Al-Nassar y Edson Álvarez con el Fenerbahce
    1 mins

    Partidos de hoy 2 de febrero: Cristiano Ronaldo con el Al-Nassar y Edson Álvarez con el Fenerbahce

    Fútbol

    De 19 años y 1.85 metros de estatura se desarrollo en la NCAA en el Cal State Fullerton de la Division I donde se preparó académica y deportivamente. Este es su primer contrato como futbolista profesional.

    Nacido en Red Deer, en Alberta, el comunicado lo destaca como: "un prometedor portero con sólidos fundamentos, capacidad atlética y una mentalidad marcada por la resiliencia, la disciplina y la ambición".

    "Campos es conocido por su agilidad, capacidad para atajar y comodidad jugando desde atrás. Su perfil refleja el de un portero moderno en desarrollo, con énfasis en la técnica, la toma de decisiones y la consistencia en entrenamientos de alto ritmo", continúa el documento.

    En 2024, Campos, ya había pasado un lapso entrenando con el equipo, periodo en el que llamó la atención del cuerpo técnico que sirvió para su contratación.

    El director técnico de Toronto, Mauro Eustáquio, ya tuvo palabras sobre la nueva contratación de su club.

    “Antonio es un portero joven con una sólida formación y la mentalidad adecuada. Es fácil de entrenar, está concentrado y ha demostrado una gran disposición para aprender. Este es un primer paso importante en su trayectoria profesional, y creemos que nuestro entorno le permitirá seguir desarrollándose al ritmo adecuado”, expresó.

    Ha trascendido que Antonio Campos firmó un contrato de cuatro años.

    Video De ser tricampeón a pelear por no descender: Lichnovsky tiene nuevo equipo
    Relacionados:
    FutbolJorge Campos

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    El hilo rojo
    Tormento
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX