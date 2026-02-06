Futbol Hijo del legendario Jorge Campos firma su primer contrato como futbolista También es portero y se ha desarrollado en el sistema de competencia de la NCAA de Estados Unidos.

Antonio Campos, hijo del legendario arquero mexicano Jorge Campos firmó este viernes seis de febrero con Inter Toronto Football de la Canadian Premier League. El anunció lo dio el propio club vía sus redes sociales.

De 19 años y 1.85 metros de estatura se desarrollo en la NCAA en el Cal State Fullerton de la Division I donde se preparó académica y deportivamente. Este es su primer contrato como futbolista profesional.

Nacido en Red Deer, en Alberta, el comunicado lo destaca como: "un prometedor portero con sólidos fundamentos, capacidad atlética y una mentalidad marcada por la resiliencia, la disciplina y la ambición".

"Campos es conocido por su agilidad, capacidad para atajar y comodidad jugando desde atrás. Su perfil refleja el de un portero moderno en desarrollo, con énfasis en la técnica, la toma de decisiones y la consistencia en entrenamientos de alto ritmo", continúa el documento.

En 2024, Campos, ya había pasado un lapso entrenando con el equipo, periodo en el que llamó la atención del cuerpo técnico que sirvió para su contratación.

El director técnico de Toronto, Mauro Eustáquio, ya tuvo palabras sobre la nueva contratación de su club.

“Antonio es un portero joven con una sólida formación y la mentalidad adecuada. Es fácil de entrenar, está concentrado y ha demostrado una gran disposición para aprender. Este es un primer paso importante en su trayectoria profesional, y creemos que nuestro entorno le permitirá seguir desarrollándose al ritmo adecuado”, expresó.

Ha trascendido que Antonio Campos firmó un contrato de cuatro años.