    Árbitro Pascal Kaiser es golpeado en su casa tras pedirle matrimonio a su novio

    El árbitro alemán fue atacado violentamente una semana después de comprometerse en pleno partido.

    Por:Kevin R. Yu
    El árbitro alemán Pascal Kaiser se hizo tendencia en redes sociales la semana pasada luego de que le pidiera matrimonio a su novio durante un partido de la Bundesliga entre el Colonia y el Wolfsburg (1-0) ante casi 50 mil aficionados en el RheinEnergieStadion.

    Kaiser volvió a ser tendencia, pero no por alguna noticia sobre su boda, sino porque fue agredido físicamente por tres hombres en su casa la noche del pasado sábado.

    El diario L’Equipe informa que, un día antes, el árbitro había recibido amenazas explícitas que mencionaban la dirección de su domicilio, por lo que decidió llamar a la policía, sin embargo, le aseguraron que no corría peligro inmediato.

    Alrededor de 20 minutos después de esa llamada que tuvo con la policía, Pascal Kaiser fue atacado violentamente por tres hombres mientras se fumaba un cigarro en su jardín.

    El árbitro resultó herido en su ojo derecho y cree que la agresión que recibió está ligada a la propuesta de matrimonio que le hizo a su novio frente a miles de aficionados.

