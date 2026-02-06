    Sergio Ramos

    Sergio Ramos podría fichar con Olympique de Marsella de liga de Francia

    Previamente, el español fue rechazado por este otro equipo pese a no querer cobrar.

    Por:Juan Regis
    Video El inesperado club que negocia con Sergio Ramos para su vuelta a Europa

    El destino de Sergio Ramos podría estar todavía lejos del retiro, luego de los rumores que colocan al defensa central español en una de las ligas top del futbol de Europa.

    De acuerdo con el periodista Roberto Gómez, Sergio Ramos se encuentra negociando con el Olympique de Marsella de la League 1 de Francia para incorporarse hasta final de temporada.

    Al club le agrada la posibilidad de contar con un futbolista histórico entre sus filas que aportará experiencia a un plantel que pelea la cima del torneo ante el Paris Saint-Germain y Lens, equipo del exdelantero del América, Allan-Saint Maximin.

    La otra ventaja es que Sergio Ramos ya conoce el futbol de Francia tras haber defendido los colores del PSG, donde tuvo oportunidad de jugar al lado de Messi, Mbappé y Neymar.

    Según reporta la fuente, la prioridad de Sergio Ramos tras su salida de Monterrey en diciembre pasado era regresar a España para buscar una oportunidad con Sevilla y dar el último paso en su carrera al punto de ofrecer su fichaje totalmente gratuito hasta el final de la actual temporada.

    Sin embargo, el defensa se encontró con un rotundo 'no' de la directiva encabezada por el presidente sevillista José María del Nido Carrasco, quien busca evitar el impacto mediático del jugador por un tema político y poder dentro del club.

