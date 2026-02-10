    Futbol

    Boda Marco Fabián: Los detalles de su enlace matrimonial en LA

    El exjugador de la Selección Mexicana y dueño de un equipo en Europa sorprende con esta noticia.

    Por:Antonio Quiroga
    Video ¡Golazo de Marco Fabian! Se empata el marcador y habrá penales

    Marco Fabián se casó en el mes de enero con Fernanda Contreras, a quién llamó "la mujer de sus sueños", en una entrevista a un medio de espectáculos.

    El exjugador de la Selección Mexicana, que ahora funge como dueño y jugador del FC Rànger's en Andorra, dio un paso importante en su vida personal al contraer nupcias.

    ASÍ FUE LA BODA DE MARCO FABIÁN


    Con Giovani dos Santos como testigo de lujo, Marco Fabián reveló en exclusiva a la revista ¡Hola!, en una entrevista en su portal web, detalles de cómo fue su boda.

    "En una cena muy tranquila. Giovani estaba encantado de poder estar en un momento tan íntimo y especial en nuestras vidas, del que siempre nos vamos a acordar".

    Fabián reveló que se conocieron hace aproximadamente un año en un partido de tenis, de ahí salieron por más tiempo hasta que decidió proponer matrimonio el Año Nuevo pasado.

    Su boda fue en Los Angeles, de manera muy íntima y se espera que la boda por la iglesia sea en octubre de este 2026 en Europa, con intención de luego tener hijos para 2027, esto en palabas de la pareja.

    "Queríamos vivirlo íntimamente, con las personas que queríamos estar, fue una decisión de los dos poder dar este gran paso. Es lo más bonito que me ha pasado en la vida. Lo planeamos de una manera muy íntima desde el amor", confesó el mexicano.

    Marco Fabián

