    Aston Villa

    Partidos del viernes 15 de mayo: Actividad en la Premier League de Inglaterra

    La actividad futbolista en el mundo se concentra en el futbol de Inglaterra con el compromiso Aston Villa en contra del Liverpool.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
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    El final de las Ligas de futbol está cada vez más cerca con el inminente inicio de la próxima Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá.

    El compromiso Aston Villa enfrente a Liverpool llama la atención en la Premier League porque está en disputa el cuarto sitio de la tabla general y la posibilidad del boleto a los campeonatos europeos. Los dos cuadros suman 59 unidades.

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    Con este cotejo se pone en marcha la Jornada 37 en Inglaterra y el silbatazo inicial es a las 13:00 horas en el Centro de México (15:00 ET y 12:00 PM PT de los Estados Unidos).

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