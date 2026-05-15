Aston Villa Partidos del viernes 15 de mayo: Actividad en la Premier League de Inglaterra La actividad futbolista en el mundo se concentra en el futbol de Inglaterra con el compromiso Aston Villa en contra del Liverpool.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

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El final de las Ligas de futbol está cada vez más cerca con el inminente inicio de la próxima Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá.

El compromiso Aston Villa enfrente a Liverpool llama la atención en la Premier League porque está en disputa el cuarto sitio de la tabla general y la posibilidad del boleto a los campeonatos europeos. Los dos cuadros suman 59 unidades.

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