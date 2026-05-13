    Futbol

    Neymar sorprende a sus fans con cosplay de Naruto

    El astro brasileño del Santos FC protagonizó una colaboración entre Naruto Shippuden y eFootball.

    Por:Kevin R. Yu
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    Video Neymar se viste de Naruto de cara al Mundial 2026

    Naruto sacó su lado otaku al sorprender a sus seguidores con cosplay de Naruto a un mes del Mundial 2026 al que anhela jugar con la selección brasileña.

    El astro del Santos FC se disfrazó del famoso personaje de anime gracias a una colaboración de Konami entre Naruto Shippuden y eFootball.

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    La colaboración consiste en que grandes estrellas del futbol celebren como los personajes de Naruto en el videojuego, además del lanzamiento de cartas especiales.

    Además de Neymar, otros cracks mundiales como Robert Lewandowski, Martin Odegaard, Luka Modric, Christian Pulisic, Rafael Leao y Takefusa Kubo participan en la colaboración.

    Neymar, que recientemente fue vinculado a la Liga MX, está enfocado en mantener su ritmo, nivel y forma física con Santos FC en busca de que entrar en la convocatoria final de Carlo Ancelotti para el Mundial 2026.

    Neymar ya fue incluido en la prelista de 55 jugadores y busca mantenerse en el recorte de 26 jugadores que disputarán la Copa del Mundo donde Brasil se medirá a Marruecos, Escocia y Haití.

    Video Neymar está a un paso del Mundial 2026: entra en la prelista de Brasil
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