Futbol Casemiro se sincera: Cristiano Ronaldo es el mejor, pero Bale es "más completo" El brasileño reconoció que CR7 era el mejor en el Real Madrid, pero nadie atacaba y defendía como Bale.

Video Casemiro asegura que Bale era "más completo" que Cristiano Ronaldo

Casemiro recordó su etapa en el Real Madrid donde fue parte de una de las épocas más exitosas en la historia del club ganando tres Champions League de forma consecutiva.

En entrevista para el canal de Youtube de Rio Ferdinand, el brasileño se deshizo en elogios para Gareth Bale y aseguró que es el jugador más completo que ha tenido de compañero durante toda su carrera, incluso por encima de Karim Benzema y Cristiano Ronaldo.

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“Bale es el jugador más completo de mi carrera. Cristiano anotaba, pero Bale atacaba, defendía, cabeceaba, anotaba. Cristiano es el mejor, está a otro nivel, quítalo de la conversación, pero para mí Bale es más completo, todo lo hacía muy bien, era rápido, muy fuerte. Bale es un jugador asombroso”, explicó.

Rio Ferdinand le recordó a Casemiro que ha compartido vestidor con otros grandes futbolistas como Neymar, a lo que el mediocampista del Manchester United respondió.

“Por ejemplo, Neymar no defiende, es otro tipo de jugador, pero Bale en su mejor momento era top. Marcó en Finales de Copa, en Champions League dos veces, ante Liverpool y Atlético de Madrid”.

Gareth Bale se hizo leyenda del Real Madrid

Gareth Bale fichó con el Real Madrid en el verano del 2013 a cambio de 101 millones de euros tras brillar en la Premier League con el Tottenham.

El ciclón galés anotó 106 goles y dio 68 asistencias en 258 partidos con el Real Madrid y levantó 19 títulos: cinco Champions League, cuatro Mundiales de Clubes, tres Ligas, tres Supercopas de Europa, tres Supercopas de España y una Copa del Rey.

Bale se retiró a finales del 2022 con 33 años tras ser campeón de MLS con Los Angeles FC.