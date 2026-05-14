    Liga MX

    Partidos de hoy jueves 14 de mayo: Semifinal de la Liga MX y Final Liga MX Femenil

    Se juegan los primeros 90 minutos del partido Pachuca ante Pumas de la Semifinal, América y Rayadas juegan el primer capítulo de la Final.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
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    Video Pumas vs. Pachuca: Antecedentes en Liguilla de Liga MX del Clausura 2026

    Futbolistas mexicanos en el extranjero podrían tener minutos de actividad. En primera instancia destaca el compromiso Union Saint-Gilloise vs. Anderlecht, en la Final de la Copa de Bélgica, donde el mexicano César Huerta, podría ver actividad.

    El partido arranca a las 7:00 AM en el Centro de México (9:00 AM ET y 6:00 AM PT en los Estados Unidos).

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    Liga MX

    En la Liga de Arabia destaca el compromiso entre Al-Qadisiya frente a Al-Hazm, donde Julián Quiñones tendría minutos de juego. El silbatazo inicial es a las 12:00 PM en el Centro de México (14:00 ET y 11:00 AM PT).

    Partidos de hoy jueves 14 de mayo del 2026

    Liga MX
    Pachuca vs. Pumas UNAM: Primer capítulo de la Semifinal desde el estadio Hidalgo. Rueda el balón a las 19:00 horas en el Centro de México (21:00 ET y 18:00 PT en los Estados Unidos).
    El partido lo podrás ver en los Estados Unidos a través de TUDN, la app de tudn.com y la plataforma digital ViX).

    Liga MX Femenil
    Rayadas vs. América: La Final de La Liga MX Femenil se pone en marcha en el BBVA a las 21:10 hora del Centro de México (23:10 ET y 20:10 PT).

    En México lo verás a través de TUDN y la plataforma digital ViX.
    En los Estados Unidos también por TUDN, la app de tudn.com y ViX.

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