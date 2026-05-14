Liga MX Partidos de hoy jueves 14 de mayo: Semifinal de la Liga MX y Final Liga MX Femenil Se juegan los primeros 90 minutos del partido Pachuca ante Pumas de la Semifinal, América y Rayadas juegan el primer capítulo de la Final.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Pumas vs. Pachuca: Antecedentes en Liguilla de Liga MX del Clausura 2026

Futbolistas mexicanos en el extranjero podrían tener minutos de actividad. En primera instancia destaca el compromiso Union Saint-Gilloise vs. Anderlecht, en la Final de la Copa de Bélgica, donde el mexicano César Huerta, podría ver actividad.

El partido arranca a las 7:00 AM en el Centro de México (9:00 AM ET y 6:00 AM PT en los Estados Unidos).

PUBLICIDAD

En la Liga de Arabia destaca el compromiso entre Al-Qadisiya frente a Al-Hazm, donde Julián Quiñones tendría minutos de juego. El silbatazo inicial es a las 12:00 PM en el Centro de México (14:00 ET y 11:00 AM PT).

Partidos de hoy jueves 14 de mayo del 2026

Liga MX

Pachuca vs. Pumas UNAM: Primer capítulo de la Semifinal desde el estadio Hidalgo. Rueda el balón a las 19:00 horas en el Centro de México (21:00 ET y 18:00 PT en los Estados Unidos).

El partido lo podrás ver en los Estados Unidos a través de TUDN, la app de tudn.com y la plataforma digital ViX).

Liga MX Femenil

Rayadas vs. América: La Final de La Liga MX Femenil se pone en marcha en el BBVA a las 21:10 hora del Centro de México (23:10 ET y 20:10 PT).