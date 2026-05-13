Futbol Romario Da Silva recibe parte médico tras su terrible lesión con Motagua El delantero brasileño recibió las peores noticias tras el choque con un rival del Olancho FC.

Video ¡Imágenes sensibles! Escalofriante lesión en el futbol de Honduras

Romario Da Silva recibió ya el parte médico tras la terrible lesión en el juego de la liga de Honduras entre Motagua y Olancho FC que se volvió viral de inmediato.

El atacante chocó con un contrario en el minuto 57 en un balón dividido que no parecía de mayor peligro ni trascendencia, pero el amazónico salió muy mal librado de la jugada.

PUBLICIDAD

Su tobillo quedó colgando de su pierna izquierda, la lesión alarmó a los dos equipos en el terreno de juego y de inmediato llegaron las asistencias médicas que atendieron al jugador, quien después fue retirado a los vestidores en camilla.

Este miércoles los servicios médicos del club informaron que sufrió una luxofractura en su tobillo izquierdo y lo que encontraron en él.

"La mañana del miércoles, el futbolista recibió una limpieza en el tobillo, ya que todavía tenía grama el hueso", se lee en el comunicado publicado en X.

Además adelantó lo que procede en los próximos días, otra limpieza y si está limpio una cirugía el domingo próximo.

"El viernes se realizará otro proceso de limpieza y, si no se encuentra sucio en la parte afectada, se estaría programando la cirugía para el domingo 17 de mayo. La cirugía busca reparar la cápsula, el ligamento deltoideo y fijar el peroné con placas y tornillos", se lee en el comunicado publicado en X.

"Agradecemos la preocupación y muestras de apoyo hacia Romario, y reiteramos nuestro compromiso con la salud y bienestar de todos nuestros futbolistas", concluye el documento.