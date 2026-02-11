concacaf champions cup Concachampions 2026: Clasificados a los Octavos de Final del torneo Poco a poco se empiezan a definir los equipos que siguen con vida rumbo a la siguiente ronda.

Las eliminatorias de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup 2026 definen poco a poco a los primeros clasificados a los Octavos de Final en la Concachampions.

Faltan todavía varios días para completar el cuadro, y es que en esta semana se definirán las llaves de clubes de Liga MX, pero en las siguientes dos, pasando esta, será turno de los equipos de la MLS para conseguir su boleto.

CLASIFICADOS A OCTAVOS DE FINAL DE CONCACHAMPIONS 2026



Hay cuatro equipos ya clasificados directo a los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup por mérito deportivo, entre ellos está Toluca como actual campeón de la Liga MX, además del Inter Miami de Lionel Messi.

El Seattle Sounders lo está por ser monarca de la Leagues Cup 2025, Alajuelense por ser campeón de la Copa Centroamericana y Mount Pleasant FA en la Copa Caribeña.

Estos son los clubes que tiene su boleto a Octavos de Final de la Concachampions tras pasar de la Primera Ronda del torneo del área:

Toluca

Inter Miami

Alajuelense

Mount Pleasant FA

Seattle Sounders

San Diego FC

Tigres

PARTIDOS DE OCTAVOS DE FINAL DE CONCACAF CHAMPIONS CUP 2026



Las llaves ya fueron definidas desde el sorteo que se realizó en diciembre de 2025 por la Concacaf, por lo que los que ya están en Octavos de Final esperan a sus rivales.

Toluca vs. San Diego FC

Tigres vs. Cincinnati / Universidad O&M FC

Inter Miami vs. Nashville / Atlético Ottawa

Alajuelense vs. LAFC / Real España

Mount Pleasant FA vs. LA Galaxy ]/ San Miguelito

Monterrey / Xelajú vs. Cruz Azul / Vancouver FC

Seattle Sounders vs. Real CS Cartaginés / Vancouver Whitecaps

América / Olimpia vs. Philadelphia Union vs. Defence Force