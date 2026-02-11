Concachampions 2026: Clasificados a los Octavos de Final del torneo
Poco a poco se empiezan a definir los equipos que siguen con vida rumbo a la siguiente ronda.
Las eliminatorias de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup 2026 definen poco a poco a los primeros clasificados a los Octavos de Final en la Concachampions.
Tigres dejó fuera a Forge por global de 4-1 en el Estadio Universitario, mientras que Pumas quedó fuera ante San Diego FC por global de 4-2, ambos juegos el pasado martes 10 de febrero.
Faltan todavía varios días para completar el cuadro, y es que en esta semana se definirán las llaves de clubes de Liga MX, pero en las siguientes dos, pasando esta, será turno de los equipos de la MLS para conseguir su boleto.
CLASIFICADOS A OCTAVOS DE FINAL DE CONCACHAMPIONS 2026
Hay cuatro equipos ya clasificados directo a los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup por mérito deportivo, entre ellos está Toluca como actual campeón de la Liga MX, además del Inter Miami de Lionel Messi.
El Seattle Sounders lo está por ser monarca de la Leagues Cup 2025, Alajuelense por ser campeón de la Copa Centroamericana y Mount Pleasant FA en la Copa Caribeña.
Estos son los clubes que tiene su boleto a Octavos de Final de la Concachampions tras pasar de la Primera Ronda del torneo del área:
- Toluca
- Inter Miami
- Alajuelense
- Mount Pleasant FA
- Seattle Sounders
- San Diego FC
- Tigres
PARTIDOS DE OCTAVOS DE FINAL DE CONCACAF CHAMPIONS CUP 2026
Las llaves ya fueron definidas desde el sorteo que se realizó en diciembre de 2025 por la Concacaf, por lo que los que ya están en Octavos de Final esperan a sus rivales.
- Toluca vs. San Diego FC
- Tigres vs. Cincinnati / Universidad O&M FC
- Inter Miami vs. Nashville / Atlético Ottawa
- Alajuelense vs. LAFC / Real España
- Mount Pleasant FA vs. LA Galaxy ]/ San Miguelito
- Monterrey / Xelajú vs. Cruz Azul / Vancouver FC
- Seattle Sounders vs. Real CS Cartaginés / Vancouver Whitecaps
- América / Olimpia vs. Philadelphia Union vs. Defence Force
*Fechas y horarios por definir.