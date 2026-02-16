Real Madrid Mourinho rechaza volver a dirigir al Real Madrid y lanza mensaje para Arbeloa El DT portugués reveló que tiene una cláusula de salida del Benfica, pero se niega a regresar al club merengue.

Video Mourinho no quiere regresar al Real Madrid y lanza mensaje a Arbeloa

De cara a su enfrentamiento en los Playoffs de la UEFA Champions League, el técnico portugués José Mourinho dejó en claro que no desea regresar al Real Madrid pese a revelar que tiene una cláusula especial de salida del Benfica.

“Yo he dado todo al Real Madrid, todo lo que tenía yo… he hecho cosas buenas, malas, pero he dado absolutamente todo, y ya está. Cuando un profesional, sea entrenador, sea jugador, sale de un club con ese tipo de sensaciones, yo creo que existe una conexión para siempre”, mencionó The Special One en rueda de prensa.

El nombre de Mourinho siempre suena en Valdebebas cada vez que las cosas no van bien en Real Madrid, sin embargo, el portugués cerró las puertas a un posible regreso a la casa blanca.

“La gente respeta que he dado todo, sabe que he dado lo máximo, que he cometido errores, pero me tiene estima y eso para mí es fantástico. Pero con esto no quiero alimentar historias que no existen.

“La única cosa que existe es que tengo un año más de contrato con Benfica, es un contrato especial, tiene una cláusula que es muy fácil, tanto para mí como para el Benfica, de romper con el contrato, pero la única que existe es un contrato con Benfica, con el Real Madrid cero”, señaló.

Por finalizar con el tema, Mourinho dejó un mensaje para Álvaro Arbeloa, a quien quiere volver a vencer en la Champions League tras el dramático triunfo del Benfica con gol de su portero Anatoli Trubin de último minuto el pasado 28 de enero.

“Me gustaría mucho eliminar al Real Madrid, pero me gustaría mucho que Álvaro ganara la Liga y se quedara en el Real Madrid por muchos años porque pienso que es un entrenador con mucha capacidad y un chico con mucho madridismo dentro, con la personalidad de entrenar al Real Madrid que no es para todos”, externó el portugués.

José Mourinho dirigó al Real Madrid entre 2010 y 2013, tiempo en el que registró 127 victorias, 28 empates y 23 derrotas, y un saldo de tres títulos: una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.