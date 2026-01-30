Real Madrid Champions League: Calendario de fechas y horarios de los Playoffs rumbo a Octavos de Final La UEFA ya dio a conocer los días y los horarios en los que se jugarán los duelos para acceder a los fase de los 16 mejores del torneo europeo.

Video ¡Definidos los Playoffs de la UEFA Champions League 2025-26!

La UEFA dio a conocer de manera oficial el calendario, fechas y horarios de los Playoffs de la UEFA Champions League, instancia que definirá a los equipos que avanzarán a los Octavos de Final del torneo más prestigioso de clubes en Europa.

Serán dos semanas de alta intensidad, con partidos de ida y vuelta programados entre el 17 y el 25 de febrero.

Los equipos españoles ya conocen su ruta. El Real Madrid disputará la eliminatoria larga: visitará al Benfica el martes 17 de febrero en el Estadio Da Luz y cerrará la serie el miércoles 25 en el Santiago Bernabéu, en un cruce marcado por el reencuentro con José Mourinho.

Por su parte, el Atlético de Madrid jugará la ida en Bélgica ante el Brujas el miércoles 18 y definirá el boleto a Octavos en casa, el martes 24 de febrero, en el Metropolitano.

ASÍ QUEDARON LAS FECHAS Y LOS HORARIOS DE LOS PLAYOFFS DE LA CHAMPIONS LEAGUE 2025-26:

Partidos de ida del Playoff

17 de febrero | 12:45 pm ET: Galatasaray vs Juventus

17 de febrero | 3:00 pm ET: Mónaco vs PSG

17 de febrero | 3:00 pm ET: Borussia Dortmund vs Atalanta

17 de febrero | 3:00 pm ET: Benfica vs Real Madrid

18 de febrero | 12:45 pm ET: Qarabag vs Newcastle

18 de febrero | 3:00 pm ET: Brujas vs Atlético

18 de febrero | 3:00 pm ET: Bodo/Glimt vs Inter

18 de febrero | 3:00 pm ET: Olympiacos vs Bayer Leverkusen

Partidos de vuelta

24 de febrero | 12:45 pm ET: Atlético vs Brujas

24 de febrero | 3:00 pm ET: Inter vs Bodo/Glimt

24 de febrero | 3:00 pm ET: Newcastle vs Qarabag

24 de febrero | 3:00 pm ET: Bayer Leverkusen vs Olympiacos

25 de febrero | 12:45 pm ET: Atalanta vs Borussia Dortmunt

25 de febrero | 3:00 pm ET: Real Madrid vs Benfica

25 de febrero | 3:00 pm ET: PSG vs Mónaco

25 de febrero | 3:00 pm ET: Juventus vs Galatasaray