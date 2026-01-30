Champions League: Calendario de fechas y horarios de los Playoffs rumbo a Octavos de Final
La UEFA ya dio a conocer los días y los horarios en los que se jugarán los duelos para acceder a los fase de los 16 mejores del torneo europeo.
La UEFA dio a conocer de manera oficial el calendario, fechas y horarios de los Playoffs de la UEFA Champions League, instancia que definirá a los equipos que avanzarán a los Octavos de Final del torneo más prestigioso de clubes en Europa.
Serán dos semanas de alta intensidad, con partidos de ida y vuelta programados entre el 17 y el 25 de febrero.
Los equipos españoles ya conocen su ruta. El Real Madrid disputará la eliminatoria larga: visitará al Benfica el martes 17 de febrero en el Estadio Da Luz y cerrará la serie el miércoles 25 en el Santiago Bernabéu, en un cruce marcado por el reencuentro con José Mourinho.
Por su parte, el Atlético de Madrid jugará la ida en Bélgica ante el Brujas el miércoles 18 y definirá el boleto a Octavos en casa, el martes 24 de febrero, en el Metropolitano.
ASÍ QUEDARON LAS FECHAS Y LOS HORARIOS DE LOS PLAYOFFS DE LA CHAMPIONS LEAGUE 2025-26:
Partidos de ida del Playoff
- 17 de febrero | 12:45 pm ET: Galatasaray vs Juventus
- 17 de febrero | 3:00 pm ET: Mónaco vs PSG
- 17 de febrero | 3:00 pm ET: Borussia Dortmund vs Atalanta
- 17 de febrero | 3:00 pm ET: Benfica vs Real Madrid
- 18 de febrero | 12:45 pm ET: Qarabag vs Newcastle
- 18 de febrero | 3:00 pm ET: Brujas vs Atlético
- 18 de febrero | 3:00 pm ET: Bodo/Glimt vs Inter
- 18 de febrero | 3:00 pm ET: Olympiacos vs Bayer Leverkusen
Partidos de vuelta
- 24 de febrero | 12:45 pm ET: Atlético vs Brujas
- 24 de febrero | 3:00 pm ET: Inter vs Bodo/Glimt
- 24 de febrero | 3:00 pm ET: Newcastle vs Qarabag
- 24 de febrero | 3:00 pm ET: Bayer Leverkusen vs Olympiacos
- 25 de febrero | 12:45 pm ET: Atalanta vs Borussia Dortmunt
- 25 de febrero | 3:00 pm ET: Real Madrid vs Benfica
- 25 de febrero | 3:00 pm ET: PSG vs Mónaco
- 25 de febrero | 3:00 pm ET: Juventus vs Galatasaray
Los ganadores se unirán a los ocho equipos ya clasificados a Octavos, en un sorteo que definirá los cruces finales rumbo a la gran final de la Champions League.