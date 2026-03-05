Futbol Partidos de hoy 5 de marzo: Mexicanos en el exterior y Checo Pérez en F1 El balón no deja de rodar y darnos emocionantes enfrentamientos en todos los frentes.

El balón se mantiene girando a mitad de semana y nos ofrece emocionantes encuentros en todos los frentes. A destacar los duelos de los mexicanos en el exterior y en otros deportes el debut de Sergio Pérez con Cadillac en la F1 en la sesiones de prácticas libres del Gran Premio de Australia.

Arrancamos el día con la Copa de Rusia y el Lokomotiv de César Montes enfrenta al Arsenal Tula. En la misma competencia, el Dinamo de Luis Chávez juega ante el Spartak.

Despúes, damos el brinco a la Liga de Arabia donde el Al-Qadisiya de Julián Quiñones visita al Al-Kholood.

Finalmente, cerramos con las prácticas libres del GP de Australia con Sergio 'Checo' Pérez en uno de los bólidos de Cadillac.

Partidos de hoy jueves 5 de marzo del 2026

Copa de Rusia

- Arsenal Tula vs. Lokomotiv - El partido arranca a las 9:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:30 am ET, a las 9:30 am CT y a las 7:30 am PT.

- Dinamo vs. Spartak - El partido arranca a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y a las 9:45 am PT.

Liga de Arabia

- Al-Kholood vs. Al-Qadisiya - El partido arranca a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a las 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

Fórmula 1 Gran Premio de Australia

- Primera práctica libre - Arranca las 7:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:30 pm ET, a las 7:30 pm CT y a las 5:30 pm PT.

- Segunda práctica libre - Arranca las 11:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:00 am ET (viernes), a las 11:00 pm CT y a las 9:00 pm PT.