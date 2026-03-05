    Futbol

    Partidos de hoy 5 de marzo: Mexicanos en el exterior y Checo Pérez en F1

    El balón no deja de rodar y darnos emocionantes enfrentamientos en todos los frentes.

    Por:
    Omar Carrillo
    Video Cadillac presenta, en el Super Bowl, el auto que usará Checo Pérez


    El balón se mantiene girando a mitad de semana y nos ofrece emocionantes encuentros en todos los frentes. A destacar los duelos de los mexicanos en el exterior y en otros deportes el debut de Sergio Pérez con Cadillac en la F1 en la sesiones de prácticas libres del Gran Premio de Australia.

    Arrancamos el día con la Copa de Rusia y el Lokomotiv de César Montes enfrenta al Arsenal Tula. En la misma competencia, el Dinamo de Luis Chávez juega ante el Spartak.

    Despúes, damos el brinco a la Liga de Arabia donde el Al-Qadisiya de Julián Quiñones visita al Al-Kholood.

    Finalmente, cerramos con las prácticas libres del GP de Australia con Sergio 'Checo' Pérez en uno de los bólidos de Cadillac.

    Partidos de hoy jueves 5 de marzo del 2026

    Copa de Rusia
    - Arsenal Tula vs. Lokomotiv - El partido arranca a las 9:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:30 am ET, a las 9:30 am CT y a las 7:30 am PT.

    - Dinamo vs. Spartak - El partido arranca a las 11:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y a las 9:45 am PT.

    Liga de Arabia
    - Al-Kholood vs. Al-Qadisiya - El partido arranca a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a las 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

    Fórmula 1 Gran Premio de Australia
    - Primera práctica libre - Arranca las 7:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:30 pm ET, a las 7:30 pm CT y a las 5:30 pm PT.

    - Segunda práctica libre - Arranca las 11:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:00 am ET (viernes), a las 11:00 pm CT y a las 9:00 pm PT.

    Partidos del 4 de marzo
    Partidos del 3 de marzo
    Partidos del 2 de marzo
    Partidos del 1 de marzo
    Partidos del 28 de febrero

    Video ¡Espectacular! Así es el nuevo casco de ‘Checo’ Pérez
