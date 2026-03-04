Futbol Sydney Sweeney se declara fanática de Cristiano Ronaldo por una poderosa razón La actriz y modelo fue directa al hablar del portugués y dio una razón de peso para hacerlo.

Video Sydney Sweeney elige a Cristiano Ronaldo como su jugador favorito

Luego de mostrar sus dotes como jugadora de futbol, la actriz y modelo Sydney Sweeney lanzó una declaración de la que todo el mundo está hablando.

Hace uno días estuvo en Portugal, se dio el tempo para ir a un juego del Sporting Lisboa contra el Estoril, bajó al campo tras finalizar el partido y estuvo jugando en la cancha.

Este día salió a la luz la respuesta que todos en Portugal querían escuchar, se le preguntó sobre su jugador favorito y ella fue muy clara.

“ Cristiano Ronaldo es mi futbolista favorito, soy una persona competitiva y si fuera futbolista, él sería mi inspiración”.

La mala noticia para ella es que Cristiano Ronaldo por el momento está lesionado y no lo puede ver jugar, el Al-Nassr dio a conocer la noticia.

Aunque ya se sabe el tiempo que CR7 estará fuera del campo de juego, si podría ser convocado por el técnico de la Selección Portugal para la fecha FIFA de marzo, cuando enfrentarán a México en el Estadio Banorte.