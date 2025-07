El balón digue rodando alrededor del mundo y la actividad de media semana no se detiene. Entre lo más destacado de este miércoles está el MLS All-Star Game y la segunda semifinal de la UEFA Euro Femenina.

También hay duelos de la Copa Sudamericana y de la segunda ronda de clasificación de la UEFA Champions League.

PUBLICIDAD

El MLS All-Star Game se celebrará una vez más entre las estrellas de la MLS y las de la Liga MX en un duelo que empieza a ser tradicional y esperado.

Mientras tanto, en la UEFA Euro Femenina, Alemania y España disputarán un sitio en la Final de la competencia europea. Será un duelo de pronóstico reservado.

En la clasificación de la Champions destacan los duelos entre Brann y Salzburg, así como el Shelbourne y el Qarabag. Y en la Sudamericana, el Once Caldas vs. San Antonio BB, así como el Gremio vs. Alianza Lima.

Partidos de hoy miércoles 23 de julio del 2025

UEFA Euro Femenina

- Alemania vs. España - El partido dará inicio a la 1:00 pm tiempo del centro de México, mientras en Estados Unidos a las 3:00 pm ET , a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en Estados Unidos por TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

MLS All-Star Game

- MLS vs. Liga MX - El partido dará inicio a la 7:00 pm tiempo del centro de México, mientras en Estados Unidos a las 3:00 pm ET , a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en Estados Unidos por TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

UEFA Champions League segunda ronda de clasificación

- Brann y Salzburg - El partido dará inicio a la 11:00 am tiempo del centro de México, mientras en Estados Unidos a las 1:00 pm ET, a las 12:00 pm CT y a las 10:00 am PT.

- Shelbourne y el Qarabag - El partido dará inicio a la 12:45 pm tiempo del centro de México, mientras en Estados Unidos a las 2:45 pm ET, a las 1:45 pm CT y a las 11:45 am PT.

PUBLICIDAD

Copa Sudamericana

- Once Caldas vs. San Antonio BB - El partido dará inicio a la 6:30 pm tiempo del centro de México, mientras en Estados Unidos a las 8:30 pm ET, a las 7:30 pm CT y a las 5:30 am PT.

- Gremio vs. Alianza Lima - El partido dará inicio a la 6:30 pm tiempo del centro de México, mientras en Estados Unidos a las 8:30 pm ET, a las 7:30 pm CT y a las 5:30 am PT.

Video Resumen | Alemania va a Semifinales con drama hasta los penales La portera Berger se cubre de gloria y las germanas retarán a España por un boleto a la Final de la Euro Femenil 2025.