Partidos de hoy domingo 21 de diciembre: Mexicanos en Europa e inicia la Copa Africana de Naciones
Johan Vásquez, Mateo Chávez, César Huerta y Heribero Jurado tendrán actividad este día en el futbol europeo.
Estamos a unos días de Navidad, pero la actividad futbolística no para en Europa donde este domingo 21 de diciembre los mexicanos Johan Vásquez, Mateo Chávez, César Huerta y Heribero Jurado verán acción.
Además habrán grandes partidos como el Aston Villa vs. Manchester United de la Premier League y el polémico Villareal vs. Barcelona de LaLiga que siempre no se realizará en Miami.
El Betis recibirá al Getafe en La Cartuja de Sevilla que contará con la visita de Sergio Canales, que por primera vez volvió al club bético desde su fichaje con el Monterrey.
También arranca la Copa Africana de Naciones de Marruecos 2025 donde el anfitrión se medirá a Comoras.
Partidos de hoy domingo 21 de diciembre del 2025
Copa Africana de Naciones, Jornada 1
- Marruecos vs. Comoras | 1 pm Centro de México, 2 pm ET de EEUU
Premier League, Jornada 17
- Aston Villa vs. Manchester United | 10:30 am Centro de México, 11:30 am ET de EEUU
LaLiga, Jornada 17
- Girona vs. Atlético de Madrid | 7 am Centro de México, 8 am ET de EEUU
- Villarreal vs. Barcelona | 9:15 am Centro de México, 10:15 am ET de EEUU
- Elche vs. Rayo Vallecano | 11:30 am Centro de México, 12:30 pm ET de EEUU
- Betis vs. Getafe | 2 pm Centro de México, 3 pm ET de EEUU
Serie A, Jornada 16
- Cagliari vs. Pisa | 5:30 am Centro de México, 6:30 am ET de EEUU
- Sassuolo vs. Torino | 8 am Centro de México, 9 am ET de EEUU
- Fiorentina vs. Udinese | 11 am Centro de México, 12 pm ET de EEUU
- Genoa (Johan Vásquez) vs. Atalanta | 1:45 pm Centro de México, 2:45 pm ET de EEUU
Eredivisie, Jornada 17
- Utrecht vs. PSV | 5:15 am Centro de México, 6:15 am ET de EEUU
- Feyenoord vs. Twente | 7:30 am Centro de México, 8:30 ET de EEUU
- Fortuna Sittard vs. AZ Alkmaar (Mateo Chávez) | 9:45 am Centro de México, 10:45 am ET DE EEUU
Jupiler Pro League, Jornada 19
- Antwerp vs. Anderlecht (César Huerta) | 11:30 am Centro de México, 12:30 pm ET de EEUU
- Leuven vs. Cercle Brugge (Heriberto Jurado) | 12:15 pm Centro de México, 1:15 pm ET de EEUU
Bundesliga, Jornada 15
- Mainz 05 vs. St. Pauli | 8:30 am Centro de México, 9:30 am ET de EEUU
- Heidenheim vs. Bayern Múnich | 10:30 am Centro de México, 11:30 am ET de EEUU