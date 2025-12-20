    Futbol

    Partidos de hoy domingo 21 de diciembre: Mexicanos en Europa e inicia la Copa Africana de Naciones

    Johan Vásquez, Mateo Chávez, César Huerta y Heribero Jurado tendrán actividad este día en el futbol europeo.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video ¿Regresa a la Liga MX? Captan al 'Chino' Huerta en Monterrey

    Estamos a unos días de Navidad, pero la actividad futbolística no para en Europa donde este domingo 21 de diciembre los mexicanos Johan Vásquez, Mateo Chávez, César Huerta y Heribero Jurado verán acción.

    Además habrán grandes partidos como el Aston Villa vs. Manchester United de la Premier League y el polémico Villareal vs. Barcelona de LaLiga que siempre no se realizará en Miami.

    PUBLICIDAD

    El Betis recibirá al Getafe en La Cartuja de Sevilla que contará con la visita de Sergio Canales, que por primera vez volvió al club bético desde su fichaje con el Monterrey.

    También arranca la Copa Africana de Naciones de Marruecos 2025 donde el anfitrión se medirá a Comoras.

    Partidos de hoy domingo 21 de diciembre del 2025

    Más sobre Futbol

    Partidos hoy sábado 20 de diciembre: Real Madrid busca última victoria del año
    1 mins

    Partidos hoy sábado 20 de diciembre: Real Madrid busca última victoria del año

    Fútbol
    Navidad adelantada: La ‘Chofis’ López encuentra equipo
    1 mins

    Navidad adelantada: La ‘Chofis’ López encuentra equipo

    Fútbol
    Revelan estremecedoras imágenes del asesinato del futbolista Mario Pineida
    1 mins

    Revelan estremecedoras imágenes del asesinato del futbolista Mario Pineida

    Fútbol
    Davide Ancelotti queda fuera como director técnico del Botafogo
    2 mins

    Davide Ancelotti queda fuera como director técnico del Botafogo

    Fútbol
    Juan Carlos Osorio volverá a los banquillos en el futbol de Brasil
    1 mins

    Juan Carlos Osorio volverá a los banquillos en el futbol de Brasil

    Fútbol
    Partidos de hoy jueves 18 de diciembre: Actividad de mexicanos en la Conference League
    1 mins

    Partidos de hoy jueves 18 de diciembre: Actividad de mexicanos en la Conference League

    Fútbol
    Jugador del Barcelona es asesinado en temerario ataque armado
    1 mins

    Jugador del Barcelona es asesinado en temerario ataque armado

    Fútbol
    Partidos de hoy, 17 de diciembre del 2025: Copa Intercontinental, Real Madrid y Raúl Jiménez
    1 mins

    Partidos de hoy, 17 de diciembre del 2025: Copa Intercontinental, Real Madrid y Raúl Jiménez

    Fútbol
    A seguir los pasos de su padre: Hijas del 'Chupete' firman su primer contrato profesional
    1 mins

    A seguir los pasos de su padre: Hijas del 'Chupete' firman su primer contrato profesional

    Fútbol
    Partidos de hoy 15 de diciembre: Futbol europeo y Monday Night Football de NFL
    1 mins

    Partidos de hoy 15 de diciembre: Futbol europeo y Monday Night Football de NFL

    Fútbol

    Copa Africana de Naciones, Jornada 1

    • Marruecos vs. Comoras | 1 pm Centro de México, 2 pm ET de EEUU

    Premier League, Jornada 17

    • Aston Villa vs. Manchester United | 10:30 am Centro de México, 11:30 am ET de EEUU

    LaLiga, Jornada 17

    • Girona vs. Atlético de Madrid | 7 am Centro de México, 8 am ET de EEUU
    • Villarreal vs. Barcelona | 9:15 am Centro de México, 10:15 am ET de EEUU
    • Elche vs. Rayo Vallecano | 11:30 am Centro de México, 12:30 pm ET de EEUU
    • Betis vs. Getafe | 2 pm Centro de México, 3 pm ET de EEUU

    Serie A, Jornada 16

    • Cagliari vs. Pisa | 5:30 am Centro de México, 6:30 am ET de EEUU
    • Sassuolo vs. Torino | 8 am Centro de México, 9 am ET de EEUU
    • Fiorentina vs. Udinese | 11 am Centro de México, 12 pm ET de EEUU
    • Genoa (Johan Vásquez) vs. Atalanta | 1:45 pm Centro de México, 2:45 pm ET de EEUU

    Eredivisie, Jornada 17

    • Utrecht vs. PSV | 5:15 am Centro de México, 6:15 am ET de EEUU
    • Feyenoord vs. Twente | 7:30 am Centro de México, 8:30 ET de EEUU
    • Fortuna Sittard vs. AZ Alkmaar (Mateo Chávez) | 9:45 am Centro de México, 10:45 am ET DE EEUU
    PUBLICIDAD

    Jupiler Pro League, Jornada 19

    • Antwerp vs. Anderlecht (César Huerta) | 11:30 am Centro de México, 12:30 pm ET de EEUU
    • Leuven vs. Cercle Brugge (Heriberto Jurado) | 12:15 pm Centro de México, 1:15 pm ET de EEUU

    Bundesliga, Jornada 15

    • Mainz 05 vs. St. Pauli | 8:30 am Centro de México, 9:30 am ET de EEUU
    • Heidenheim vs. Bayern Múnich | 10:30 am Centro de México, 11:30 am ET de EEUU
    Relacionados:
    Futbol

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Una película de amor y guerra
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX