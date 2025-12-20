Futbol Partidos de hoy domingo 21 de diciembre: Mexicanos en Europa e inicia la Copa Africana de Naciones Johan Vásquez, Mateo Chávez, César Huerta y Heribero Jurado tendrán actividad este día en el futbol europeo.

Estamos a unos días de Navidad, pero la actividad futbolística no para en Europa donde este domingo 21 de diciembre los mexicanos Johan Vásquez, Mateo Chávez, César Huerta y Heribero Jurado verán acción.

Además habrán grandes partidos como el Aston Villa vs. Manchester United de la Premier League y el polémico Villareal vs. Barcelona de LaLiga que siempre no se realizará en Miami.

El Betis recibirá al Getafe en La Cartuja de Sevilla que contará con la visita de Sergio Canales, que por primera vez volvió al club bético desde su fichaje con el Monterrey.

También arranca la Copa Africana de Naciones de Marruecos 2025 donde el anfitrión se medirá a Comoras.

Partidos de hoy domingo 21 de diciembre del 2025

Copa Africana de Naciones, Jornada 1

Marruecos vs. Comoras | 1 pm Centro de México, 2 pm ET de EEUU

Premier League, Jornada 17

Aston Villa vs. Manchester United | 10:30 am Centro de México, 11:30 am ET de EEUU

LaLiga, Jornada 17

Girona vs. Atlético de Madrid | 7 am Centro de México, 8 am ET de EEUU

Villarreal vs. Barcelona | 9:15 am Centro de México, 10:15 am ET de EEUU

Elche vs. Rayo Vallecano | 11:30 am Centro de México, 12:30 pm ET de EEUU

Betis vs. Getafe | 2 pm Centro de México, 3 pm ET de EEUU

Serie A, Jornada 16

Cagliari vs. Pisa | 5:30 am Centro de México, 6:30 am ET de EEUU

Sassuolo vs. Torino | 8 am Centro de México, 9 am ET de EEUU

Fiorentina vs. Udinese | 11 am Centro de México, 12 pm ET de EEUU

Genoa (Johan Vásquez) vs. Atalanta | 1:45 pm Centro de México, 2:45 pm ET de EEUU

Eredivisie, Jornada 17

Utrecht vs. PSV | 5:15 am Centro de México, 6:15 am ET de EEUU

Feyenoord vs. Twente | 7:30 am Centro de México, 8:30 ET de EEUU

Fortuna Sittard vs. AZ Alkmaar (Mateo Chávez) | 9:45 am Centro de México, 10:45 am ET DE EEUU

Jupiler Pro League, Jornada 19

Antwerp vs. Anderlecht (César Huerta) | 11:30 am Centro de México, 12:30 pm ET de EEUU

Leuven vs. Cercle Brugge (Heriberto Jurado) | 12:15 pm Centro de México, 1:15 pm ET de EEUU

Bundesliga, Jornada 15