Futbol Navidad adelantada: La ‘Chofis’ López encuentra equipo A unos días de la celebración, Eduardo López jugará para el equipo amateur Chivas MV, en la llamada ‘talacha’.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

El exfutbolista de Pachuca, Eduardo ‘Chofis’ López logra un acuerdo con el equipo amateur Chivas MV y jugar la Copa Navidad 2025, que se disputará en Jalisco. En la competición también están Roberto Nurse, Rogelio Chávez y Walter Ayoví, ex futbolistas de la Primera División.

A finales de octubre pasado, la ‘Chofis’ fue separado del plantel de Pachuca de manera sorpresiva, sin que hubiera un comunicado claro por parte de los involucrados. Desde esa fecha, no había noticias del jugador, hasta que este día se dio a conocer que jugará para el equipo amateur, en la llamada ‘talacha’.

Eduardo López disputará la Copa Navidad 2025, un torneo amateur que se jugará en Barra de Navidad, el mismo lugar donde Chivas realiza su pretemporada, uno de sus exequipos.