Partidos de hoy 19 de julio: Hay Liga MX, Euro Femenina y Copa América Femenina

Y en México, la Jornada 2 del Apertura 2025 sigue en acción con los juegos entre Tigres vs. Juárez , León vs. Chivas y Atlas vs. Cruz Azul.

Partidos de hoy sábado 19 de julio del 2025

Liga de Rusia

- Lokomotiv vs. Sochi- El partido inicia a las 9:00 am tiempo del centro de México. En los Estados Unidos a la 11:00 am ET, a las 10:00 am CT y a las 8:00 am PT.