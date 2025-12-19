LaLiga Partidos hoy sábado 20 de diciembre: Real Madrid busca última victoria del año Esta es la agenda de partidos para el penúltimo sábado del 2025.

Video Real Madrid y sus golazos en la Champions League 2025

El 2025 está a nada de terminar y con ello el Real Madrid busca dar una última alegría a sus aficionados en LaLiga antes de recibir el 2026.

Los Merengues reciben al sevilla este sábado 20 de diciembre con la responsabilidad de sumar su segunda victoria en el torneo local, pero sobre todo tras la sacudida en la Champions League.

El Real Madrid se ha mostrado bipolar en la Champions, como lo demostró la derrota ante el Manchester City, pero en LaLiga las cosas no han sido mejores, ya que el club de Xabi Alonso ha sido víctima de fuertes críticas.

AGENDA DE PARTIDOS HOY SÁBADO 20 DE DICIEMBRE

Liga de Turquía

Eyüspor vs. Fenerbahçe (Edson Álvarez)

8am centro de México, 9am ET

Liga de España

Real Madrid vs. Sevilla

2pm centro de México, 3pm ET

Premier League

Bournemouth vs. Burnley (posible regreso de Araujo)

