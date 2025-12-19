    LaLiga

    Partidos hoy sábado 20 de diciembre: Real Madrid busca última victoria del año

    Esta es la agenda de partidos para el penúltimo sábado del 2025.

    Por:Juan Regis
    El 2025 está a nada de terminar y con ello el Real Madrid busca dar una última alegría a sus aficionados en LaLiga antes de recibir el 2026.

    Los Merengues reciben al sevilla este sábado 20 de diciembre con la responsabilidad de sumar su segunda victoria en el torneo local, pero sobre todo tras la sacudida en la Champions League.

    El Real Madrid se ha mostrado bipolar en la Champions, como lo demostró la derrota ante el Manchester City, pero en LaLiga las cosas no han sido mejores, ya que el club de Xabi Alonso ha sido víctima de fuertes críticas.

    AGENDA DE PARTIDOS HOY SÁBADO 20 DE DICIEMBRE

    Liga de Turquía

    • Eyüspor vs. Fenerbahçe (Edson Álvarez)
    • 8am centro de México, 9am ET

    Liga de España

    • Real Madrid vs. Sevilla
    • 2pm centro de México, 3pm ET

    Premier League

    • Bournemouth vs. Burnley (posible regreso de Araujo)

    NFL Semana 16

    • Eagles vs. Commanders
    • Packers vs. Bears
