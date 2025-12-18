    Futbol

    Juan Carlos Osorio volverá a los banquillos en el futbol de Brasil

    El exseleccionador de México, sin equipo tras su salida de Xolos de Tijuana en México, regresará a la dirección técnica.

    Por:Jaime Bernal
    Video Vuelve: Juan Carlos Osorio dirigirá en el futbol de Brasil

    La etapa de incertidumbre alrededor de Juan Carlos Osorio terminó, pues el exseleccionador de México, quien se encontraba sin equipo tras su salida de Xolos de Tijuana, fue confirmado este jueves como nuevo entrenador del Club do Remo, equipo que recientemente logró el ascenso a la Primera División del futbol brasileño.

    La institución amazónica hizo oficial la llegada del técnico colombiano mediante un mensaje en sus redes sociales, en el que destacó la trayectoria internacional del estratega, quien asumirá el cargo a los 64 años con el objetivo de consolidar al club en el Brasileirao.

    En su historial figura una participación en la Copa del Mundo de Rusia 2018 con la Selección Mexicana. Su último club fue Xolos y en Brasil dirigió a Athletico Paranaense y São Paulo”, señaló el Remo en su comunicado de bienvenida.

    Osorio enfrentará uno de los mayores desafíos de su carrera reciente, ya que el club buscará mantenerse en la máxima categoría tras regresar a ella luego de 31 años de ausencia.

    En la temporada 2025, Remo finalizó en la cuarta posición de la Serie B de Brasil con 62 puntos, producto de 16 triunfos, 14 empates y ocho derrotas.

    Coritiba, Paranaense y Chapecoense completaron la lista de clubes ascendidos, informó la institución.

