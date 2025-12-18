Futbol Revelan estremecedoras imágenes del asesinato del futbolista Mario Pineida El jugador ecuatoriano murió tras un atentado de dos sicarios que se movilizaban en motocicletas a plena luz del día.

Video Tragedia en el Barcelona tras el asesinato de este jugador

El asesinato de Mario Pineida, lateral del Barcelona Sporting Club de Guayaquil generó una fuerte conmoción en la sociedad ecuatoriana y en el entorno del futbol, al tratarse de un ataque ocurrido a plena luz del día en una zona densamente poblada del país.

Según informó la Policía Nacional, el futbolista fue víctima de un atentado perpetrado por dos sicarios que se movilizaban en motocicletas. El defensor se encontraba en el interior de una carnicería, acompañado por su esposa y su madre, cuando fue sorprendido por los agresores.

En las horas posteriores al crimen circularon diversas imágenes en redes sociales. Este jueves, además, se difundió un video inédito de cámaras de seguridad que muestra cómo los atacantes llegan al lugar, intentan pasar desapercibidos y, al identificar al jugador cuando salía del establecimiento, abren fuego de manera directa.

El hecho provocó reacciones inmediatas en el ámbito político y deportivo. Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, expresó su consternación en redes sociales y recordó los años compartidos con Pineida en el club, donde conquistaron títulos continentales.

Por su parte, Antonio Álvarez, presidente del Barcelona Sporting Club, lamentó la muerte del jugador y destacó la huella que dejó en la institución, calificando el suceso como devastador para el futbol ecuatoriano en general.