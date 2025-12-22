Martín Anselmi es oficialmente anunciado como entrenador de Botafogo para 2026
El DT argentino regresa a los banquillos tras su salida del Oporto.
Es oficial el regreso del argentino Martín Anselmi a los banquillos tras su deslucido paso por el futbol de Europa con el Oporto de Portugal.
El histórico Botafogo del futbol brasileño hizo oficial la contratación del exentrenador de Cruz Azul para el torneo de 2026, donde dirigirá en los próximos dos años tras la salida de Davide Ancelotti, hijo de Carlo Ancelotti, actual seleccionador de la Canarinha.
Se espera que el director técnico de 40 años de edad llegue a Río de Janeiro el 4 de enero para iniciar el trabajo de pretemporada con el 'Fogao'.
Su cuerpo técnico estará conformado por el asistente Luis Piedrahita y Pablo De Muner, por el entrenador físico, Diego Bottaioli y el coach de porteros, Darío Herrera.
Con su regreso al futbol sudamericano, Anselmi busca hacer historia una vez más con un club histórico de Brasil luego de lo conseguido en 2022 con el Independiente del Valle de Ecuador con quien ganó la Copa Sudamericana y la Copa de dicho país. Un año después repitió ganando la Recopa Sudamericana y la Supercopa ecuatoriana.