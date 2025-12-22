Futbol Martín Anselmi es oficialmente anunciado como entrenador de Botafogo para 2026 El DT argentino regresa a los banquillos tras su salida del Oporto.

Video ¡OFICIAL! Anuncian a Anselmi como reemplazo de Ancelotti en Brasil

Es oficial el regreso del argentino Martín Anselmi a los banquillos tras su deslucido paso por el futbol de Europa con el Oporto de Portugal.

El histórico Botafogo del futbol brasileño hizo oficial la contratación del exentrenador de Cruz Azul para el torneo de 2026, donde dirigirá en los próximos dos años tras la salida de Davide Ancelotti, hijo de Carlo Ancelotti, actual seleccionador de la Canarinha.

Se espera que el director técnico de 40 años de edad llegue a Río de Janeiro el 4 de enero para iniciar el trabajo de pretemporada con el 'Fogao'.

Su cuerpo técnico estará conformado por el asistente Luis Piedrahita y Pablo De Muner, por el entrenador físico, Diego Bottaioli y el coach de porteros, Darío Herrera.