Y en México, la Jornada 2 del Apertura 2025 entra en acción con los juegos entre Necaxa y Querétaro , Mazatlán vs. Puebla y Atlético de San Luis vs. Monterrey.

Partidos de hoy viernes 18 de julio del 2025

Liga de Dinamarca

- Viborg vs. Copenhague - El partido inicia a las 11:00 am tiempo del centro de México. En los Estados Unidos a la 1:00 pm ET, a las 12:00 pm CT y a las 10:00 am PT.