    Davide Ancelotti queda fuera como director técnico del Botafogo

    El director técnico italiano tuvo un desacuerdo por metodología y decidió dar un paso al costado de su proyecto en Sudamérica.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Con miras al Mundial 2026, en Brasil se dio un cambio sorpresivo en uno de los equipos más representativos a nivel local y que incluso apenas el año pasado salió campeón de la Copa Libertadores y contendió en la Copa Intercontinental de la FIFA 2024.

    Se trata de Davide Ancelotti, director técnico italiano que decidió renunciar al Botafogo luego de 33 partidos dirigidos con saldo de 55 triunfos, 11 juegos empatados y sólo siete perdidos; la decisión no fue por falta de resultados positivos, sino por una diferencia en la metodología de trabajo.

    A decir de los reportes en Sudamérica, el conflicto comenzó por una sesión intensiva de trabajos en los entrenamientos del cuadro del Botafogo por parte de uno de los preparadores físicos de Ancelotti.

    "El club agradece la profesionalidad y el compromiso de Ancelotti durante el tiempo que dirigió al equipo y formó parte de la familia albinegra", informó Botafogo a través de un comunicado que difundió en redes sociales.

    “Hoy cierro un capítulo importante en mi vida profesional. No es fácil decir adiós a un lugar donde viviste con intensidad, presión y emoción, y donde se crearon relaciones reales. Las decisiones son parte del camino y no siempre encajan en explicaciones públicas. Lo que puedo decir es que esta etapa se vivió con honestidad, dedicación y respeto.

    “Quiero dar las gracias al club por la oportunidad y a todas las personas que formaron parte de este periodo: dirección, personal, colaboradores, jugadores y afición. A los jugadores, por el trabajo diario y la forma en que enfrentamos los buenos y los tiempos difíciles juntos. A los fans, a la pasión, a la carga y al amor al club - todo tiene sentido.

    “Llevo conmigo aprendizaje, gratitud y una mente tranquila que di todo lo que tenía. Este capítulo termina, pero el Botafogo sigue en mí”, escribió por su parte Davide Ancelotti en su cuenta personal de Instagram.

    Davide Ancelotti tenía contrato hasta diciembre de 2026, registró 50 goles a favor y sólo 35 en contra durante su gestión. Dejó a Botafogo sexto en la clasificación de la Serie A Betano en Brasil y llegó hasta los Octavos de Final de la Copa Libertadores 2025 tras caer ante Liga de Quito. Ahora se sumará al cuerpo técnico de su padre, Carlo Ancelotti en la Selección de Brasil.

