    Acusan al presidente del Fenerbahçe de tráfico de drogas

    El equipo donde milita Edson Álvarez se encuentra en vuelto en la polémica.

    Por:
    Raúl Martínez
    El Fenerbahçe quedó envuelto en la polémica luego de que su presidente, Sadettin Saran, fuera detenido y llamado a declarar por las autoridades turcas como sospechoso en una investigación por presunto tráfico de drogas.

    Ante estas acusaciones el dirigente, del equipo donde milita Edson Álvarez, regresó de forma voluntaria a Turquía luego de que se encontrara en Italia tras presenciar el partido de basquetbol entre Olimpia Milán–Fenerbahce Beko.

    A su regreso al país, S aran declaró ante las autoridades y se le realizaron pruebas toxicológicas, además se le impuso como medida cautelar la prohibición de salir de Turquía mientras continúan las investigaciones pertinentes.

    De acuerdo con información de medios turcos las autoridades registraron el domicilio del dirigente sin encontrar pruebas del delito.

    Esta investigación al presidente del Fenerbahçe se suma a otra polémica que vivió hace unos días el cuadro turco luego de que se divulgará que Mert Hakan Yandaş, capitán del equipo se estuviera involucrado en un tema de apuestas.

    Relacionados:
    FutbolFenerbahçeEdson Álvarez

