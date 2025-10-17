    Tigres

    Samuel García, gobernador de Nuevo León marca un golazo durante una cascarita

    El político mostró sus dotes de futbolista y el derechazo dejó al portero sin reacción y sin oportunidad.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video Ya lo quiere el Tri, increíble definición del gobernador de Nuevo León

    Samuel García, gobernador de Nuevo León, no ha ocultado su afición por el futbol y su amor por los Tigres UANL, por lo que en ocasiones se anima a comentar sobre el deporte y hasta a candidateado a Cristiano Ronaldo para el conjunto felino.

    En esta ocasión volvió a ser tendencia en las redes sociales gracias al futbol, ya que se volvió viral un video en el que lo captaron jugando una cascarita y en la que marcó un golazo.

    En el clip se ve a Samuel García de espalda al arco, le tiran el balón y de volea metió el derechazo que se enredó en la portería y dejó parado al portero, corre festejando y celebra como CR7, todo esto bajó la narración de Antonio Nelli, narrador y comentarista de TUDN.

    El gobernador también se ha referido sobre los juegos Panamericanos, lo cuales quiere que se desarrollen en Nuevo León en un futuro próximo.

    Los Tigres, equipo al que sigue el político, regresará a la actividad dentro de la Liga MX la noche del viernes cuando reciban a los Rayos del Necaxa.

    Actualmente, el equipo que dirige Guido Pizarro se ubica en el quinto lugar de la clasificación con 23 puntos, a solo cinco del líder Toluca.

    Video El fichaje supremo de Tigres para contrarrestar la llegada de Ramos

